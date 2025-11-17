Alwihda Info
Tchad : Avis d'appel à candidature au poste de Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition (Projet RENFORT)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2025


Sous l'autorité de la Coordonnatrice Nationale, le/la Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition aura pour mission principale d'assurer l'intégration effective et transversale des dimensions genre, inclusion sociale, ciblage équitable des bénéficiaires et nutrition dans la conception, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet.


Veuillez trouver ci-dessous, la version complète en format PDF du présent Avis d'appel à candidature au poste de Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition : 
specialiste_ciblage,_genre_et_inclusion_02.pdf SPECIALISTE ciblage, genre et inclusion 02.pdf  (733.31 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
