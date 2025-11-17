ANNONCES

Tchad : Avis d'appel à candidature au poste de Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition (Projet RENFORT)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2025

Sous l'autorité de la Coordonnatrice Nationale, le/la Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition aura pour mission principale d'assurer l'intégration effective et transversale des dimensions genre, inclusion sociale, ciblage équitable des bénéficiaires et nutrition dans la conception, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet.