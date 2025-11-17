Veuillez trouver ci-dessous, la version complète en format PDF du présent Avis d'appel à candidature au poste de Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition :
SPECIALISTE ciblage, genre et inclusion 02.pdf (733.31 Ko)
|
ANNONCES
Tchad : Avis d'appel à candidature au poste de Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition (Projet RENFORT)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2025
Sous l'autorité de la Coordonnatrice Nationale, le/la Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition aura pour mission principale d'assurer l'intégration effective et transversale des dimensions genre, inclusion sociale, ciblage équitable des bénéficiaires et nutrition dans la conception, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet.
Veuillez trouver ci-dessous, la version complète en format PDF du présent Avis d'appel à candidature au poste de Spécialiste Ciblage, Genre, Inclusion Sociale et Nutrition :
SPECIALISTE ciblage, genre et inclusion 02.pdf (733.31 Ko)
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
Guinée : Le Président Mamadi Doumbouya inaugure l’échangeur emblématique de Bambéto qui transforme le visage de Conakry
16/11/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle