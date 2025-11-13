









ANALYSE L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

Alwihda Info | Par NJ Ayuk - 13 Novembre 2025



Il n'est pas exagéré de dire que les découvertes de gaz offshore en Afrique du Sud offrent à ce pays un potentiel de transformation économique comparable à celui du boom pétrolier en Guyane ou du secteur énergétique émergent au Suriname.



Les estimations pour le projet de gaz à condensats Luiperd-Brulpadda, dans le bloc 11B/12B au large de la côte sud de l'Afrique du Sud, évaluent ses réserves à 3,4 billions de pieds cubes (tcf) de gaz et 192 millions de barils de gaz à condensats. La production sur ce site permettrait de créer des milliers d'emplois et de revitaliser des régions telles que Mossel Bay, où la raffinerie de gaz liquéfié d'Afrique du Sud alimentait autrefois l'emploi et l'industrie locaux avant que le déclin de la production n'oblige à procéder à des réductions.



Malheureusement, tout cela pourrait n'être qu'un vœu pieux, car le retrait de TotalEnergies de ce projet en 2024 a révélé un obstacle majeur.



Le potentiel gazier de l'Afrique du Sud est actuellement bloqué, en partie à cause des contestations judiciaires engagées par des groupes d'activistes environnementaux qui ont stoppé des projets d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, mais aussi en raison de l'incapacité de toutes les parties concernées à s'entendre sur le prix d'achat du gaz.



La solution GTL



Une stratégie de conversion du gaz en liquide (GTL), qui lie les prix aux marchés spot du gaz naturel liquéfié (GNL) et inclut une participation significative de la communauté, contribuerait à équilibrer les besoins des investisseurs en amont, des utilisateurs en aval et des communautés côtières, tout en assurant une croissance durable pour le reste du pays.



Le dilemme du prix du gaz est le principal obstacle.



Les entreprises en amont telles que TotalEnergies exigent des contrats libellés en dollars afin d'atténuer le risque de change et de garantir le retour sur leurs investissements considérables dans l'exploration. Le gouvernement sud-africain se méfie à juste titre des accords libellés en dollars et préfère des prix en rands afin de protéger les consommateurs locaux et de maintenir des prix abordables. L'impasse rencontrée par TotalEnergies sur cette question est l'un des facteurs qui ont motivé son retrait du bloc 11B/12B, malgré les découvertes prometteuses et difficilement acquises sur le site.



Le marché intérieur complique encore davantage la situation.



Les producteurs d'électricité ont besoin de prix du gaz bas, car leurs marges sont faibles une fois pris en compte les coûts liés au carbone. Les opérateurs en amont, en revanche, doivent obtenir des prix plus élevés pour justifier le développement de leurs projets en eaux profondes, qui nécessitent d'importants investissements. Parallèlement, le marché mondial du GNL devrait rester saturé pendant les trois à cinq prochaines années, ce qui rend l'exportation de gaz sous forme de GNL moins compétitive pour l'instant. Sans compromis sur les prix, le gaz sud-africain reste inexploité, laissant de côté tous les profits et les opportunités qu'il représente.



Une stratégie GTL offre toutefois une solution à plusieurs facettes. En revitalisant l'installation GTL de PetroSA à Mossel Bay et en convertissant le gaz naturel en combustibles liquides à haute valeur ajoutée tels que le diesel et le kérosène sur place, l'Afrique du Sud pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de combustibles, renforcer sa sécurité énergétique et offrir des opportunités d'emploi à des milliers de travailleurs.



Le précédent est clair : au Suriname, le projet en eaux profondes GranMorgu de TotalEnergies devrait créer 6 000 emplois locaux et injecter au moins 1 milliard de dollars dans l'économie. Une initiative similaire dans l'installation inactive de Mossel Bay pourrait transformer la côte sud de l'Afrique du Sud, fournissant au gouvernement de nouvelles recettes et une plus grande stabilité économique.



Il ne s'agit pas là d'un simple optimisme ; ce plan d'action serait un moyen pratique de tirer parti des infrastructures existantes pour stimuler le développement régional. Mais, une fois encore, la viabilité économique d'une stratégie GTL comme solution pour la production de gaz sud-africaine dépend de la conclusion d'un accord sur les prix du gaz qui satisfasse à la fois les producteurs et les consommateurs.



Pour résoudre cette impasse sur les prix, l'Afrique du Sud devrait adopter une formule qui lie le prix d'achat du gaz au prix spot mondial du GNL, moins un pourcentage reflétant l'absence de coûts de liquéfaction et de transport. Cette approche permettrait aux entreprises en amont de recevoir des paiements en dollars, satisfaisant ainsi leurs besoins financiers tout en s'alignant sur les fluctuations inhérentes au marché mondial. En aval, les producteurs d'électricité et les opérateurs GTL bénéficieraient de prix réduits, rendant les projets économiquement viables aux deux extrémités de la chaîne d'approvisionnement.



En outre, le gouvernement pourrait encourager le développement du GTL par des allégements fiscaux, des subventions aux infrastructures ou des partenariats public-privé, de sorte que les avantages économiques de ces projets seraient plus susceptibles de l'emporter sur les coûts initiaux. Ce modèle de tarification constituerait un compromis équitable qui éviterait les écueils des contrats basés sur le rand et répondrait aux besoins de toutes les parties prenantes.



Autres obstacles



Surmonter l'opposition environnementale est une autre étape cruciale pour faire progresser le développement gazier, et négliger l'engagement communautaire à cet égard ne fait que donner aux organisations non gouvernementales (ONG) les moyens de contester les projets devant les tribunaux. Les campagnes de sensibilisation communautaire de l'Agence pétrolière sud-africaine, qui informent les populations locales sur les avantages et les risques du développement gazier, offrent un modèle d'amélioration dans ce domaine. L'extension de ces efforts pour inclure une participation précoce et transparente au processus d'évaluation de l'impact environnemental (EIE) contribuerait à instaurer la confiance et à réduire les motifs d'action en justice.



Les réunions publiques et les résumés accessibles de l'EIE seraient un moyen de mettre en évidence les avantages économiques d'une stratégie GTL. En impliquant les communautés en tant que parties prenantes, le gouvernement et l'industrie peuvent travailler ensemble pour démontrer que le développement gazier peut créer une prospérité partagée.



La mise en œuvre d'une stratégie GTL est en soi un autre moyen de répondre aux contestations juridiques dont font l'objet les projets d'exploration sud-africains. Les combustibles liquides produits localement réduisent les émissions en évitant le transport sur de longues distances, ce qui signifie qu'une stratégie GTL est d'emblée conforme aux objectifs environnementaux. Mettre l'accent sur la faible empreinte carbone d'une opération GTL contribuerait grandement à obtenir l'approbation du public pour le projet, mais le gouvernement doit encore s'efforcer d'accélérer le processus d'octroi des permis en établissant des lignes directrices claires et assorties de délais pour les EIE et les consultations. Des mécanismes devraient également être mis en place pour limiter les contestations juridiques répétitives après l'approbation et permettre aux projets d'avancer sans litiges interminables.



Un groupe de travail dédié, composé de représentants de l'industrie, du gouvernement et des collectivités locales, renforcerait le pouvoir de négociation de l'Afrique du Sud et contribuerait à garantir la conformité des projets aux normes environnementales et sociales.



Une voie collaborative pour l'avenir



L'extraction et la monétisation des ressources gazières détenues dans les blocs 11B/12B et ailleurs pourraient changer la donne pour l'Afrique du Sud, mais pour en tirer le meilleur parti possible, il faut mener une action audacieuse et collaborative. Pour que l'Afrique du Sud tire véritablement profit de ses ressources gazières, l'administration du président Cyril Ramaphosa doit dépasser l'accent traditionnellement mis sur le charbon et l'exploitation minière, donner la priorité au développement du gaz et exploiter le potentiel d'une stratégie GTL.



En relançant l'installation GTL désaffectée de Mossel Bay et en mettant en œuvre un modèle de tarification lié aux prix spot du GNL, le gouvernement peut satisfaire les besoins des parties prenantes en amont et en aval tout en créant des emplois pour les Sud-Africains et en réduisant leur dépendance vis-à-vis des importations. La simplification du processus d'octroi des permis et le renforcement de l'engagement communautaire permettraient de répondre aux préoccupations environnementales afin que les projets puissent avancer sans retards ni poursuites judiciaires inutiles.



Grâce à un leadership décisif et à un engagement en faveur de l'équilibre, l'Afrique du Sud peut transformer son potentiel gazier en un catalyseur de croissance durable et assurer un avenir prospère, non seulement pour l'industrie, mais aussi pour la nation dans son ensemble.





