Abéché : Ouverture de la première session ordinaire du Conseil Municipal pour l’année 2026

Le rapport d’activités de l’année 2025.

La validation du projet de budget primitif 2026.

Le plan d’action de la commune d’Abéché.

La validation du projet d’organigramme.

Divers autres points inscrits à l'ordre du jour.

L’acquisition de véhicules et motos pour les services techniques.

L’achat d’équipements informatiques pour moderniser l’administration communale.

Le développement des marchés et des espaces commerciaux.

L’entretien de la voirie et l’aménagement urbain.

Cette session est dédiée à l’examen et à l’adoption de plusieurs points majeurs, parmi lesquels :Dans son mot introductif, le Maire d'Abéché, Dr Abdel-mamoud Adam Yaya, a présenté les principales prévisions du budget pour 2026. Ce dernier prévoit :En ouvrant officiellement les travaux, le préfet Dr Abdelwahid Mht Daoud a exhorté les conseillers municipaux à faire preuve de civisme et de responsabilité. Il a souligné l'importance de prendre des décisions qui répondent aux besoins réels des populations, en mettant particulièrement l'accent sur les enjeux d'hygiène, d'assainissement de la ville et d'éclairage public.À noter que le budget primitif de l'année 2026 s'élève à 1 875 179 000 FCFA, marquant une augmentation de 36 % par rapport à l'année 2025.Cette première session ordinaire marque un engagement solennel du Conseil municipal d'Abéché envers le développement de la ville, en s'assurant que les besoins des citoyens sont au cœur des décisions prises. Les travaux en cours devraient contribuer à une amélioration significative de la qualité de vie des habitants d'Abéché.