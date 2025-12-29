Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le gouvernement encadre strictement l’organisation des manifestations culturelles


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Décembre 2025


Le Secrétariat général de la Présidence de la République a publié une note circulaire rappelant les règles encadrant l’organisation des activités culturelles sur l’ensemble du territoire national. Cette note, adressée à toutes les institutions publiques et privées, fait suite au constat de nombreuses initiatives culturelles organisées sans consultation ni autorisation préalable des services compétents de l’État.


Selon le document, plusieurs institutions publiques ainsi que des partenaires du secteur privé initient des événements culturels tels que festivals, journées culturelles, expositions, concours ou foires sans en informer au préalable le Ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, pourtant légalement compétent en la matière.


Le gouvernement rappelle que les activités culturelles relèvent exclusivement des attributions de ce ministère, conformément aux textes en vigueur, notamment le décret du 23 septembre 2022 portant adoption de la politique culturelle nationale. À ce titre, toute initiative culturelle doit impérativement obtenir un avis préalable et une autorisation formelle du ministère concerné, chargé d’assurer l’encadrement, la cohérence et l’alignement de ces activités avec les politiques nationales de développement culturel.


La circulaire insiste sur le caractère obligatoire de cette procédure. Désormais, aucune manifestation à caractère culturel ne devra être organisée sans l’accord officiel du Ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat. Cette mesure vise à garantir une meilleure coordination des actions culturelles, à éviter les initiatives désordonnées et à assurer une valorisation harmonieuse du patrimoine culturel national.


Enfin, les autorités appellent l’ensemble des institutions publiques et privées au strict respect de cette directive, présentée comme un gage de gouvernance responsable, de cohérence institutionnelle et de préservation durable de l’identité culturelle du pays.


