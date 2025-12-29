Pala : Un budget d'un milliard pour transformer la cité en 2026

Le maire, le Dr Armi Jonas, a placé l'urbanisation au centre de son agenda. Une part importante du budget sera consacrée à l'ouverture de nouvelles artères et à la réhabilitation des rues existantes. Pour soutenir ces travaux, la commune prévoit l'acquisition d'engins lourds, permettant une intervention rapide et efficace sur le réseau routier municipal, particulièrement éprouvé durant les saisons de pluies.



Au-delà du bitume, le budget 2026 s'attaque aux besoins fondamentaux. L'extension du réseau d'eau potable figure parmi les projets structurants. Cette initiative vise à réduire les corvées d'eau pour les familles et à garantir un accès sécurisé à cette ressource vitale dans les quartiers périphériques en pleine expansion.



Le Préfet Barka Abgoumsou a rappelé la nécessité d'un budget réaliste. Outre les investissements physiques, la commune veille à la prise en charge de son capital humain. En garantissant la masse salariale et en améliorant les moyens de transport du personnel, la mairie de Pala renforce sa capacité opérationnelle pour assurer la pérennité du service public.

