Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Décembre 2025



Pour l’exercice 2026, il est exceptionnellement autorisé de procéder, d’une part, au recrutement des agents correspondant à la fraction des quotas de recrutements autorisés par la loi de finances pour 2025 et demeurés non pourvus.

Quatre cents (400) Instituteurs bacheliers, lauréats des Écoles normales des instituteurs ;

Quatre cents (400) Instituteurs adjoints, anciennement maîtres communautaires pris en charge par l’APICED ;

Trois cents (300) lauréats de l’Institut national de la jeunesse et des sports ;

Deux cents (200) agents du secteur de l’élevage, comprenant notamment des médecins vétérinaires, des ingénieurs techniques et des agents techniques d’élevage, issus de la Faculté des sciences exactes et appliquées, de l’Institut supérieur des sciences d’Abéché, de l’Institut national supérieur d’élevage de Moussoro et de l’École nationale des techniques d’élevage de N’Djamena ;

Cent (100) informaticiens développeurs. Pour le même exercice 2026, il est également autorisé, à titre exceptionnel, de procéder à un recrutement complémentaire d’agents affectés dans les provinces, répartis comme suit : Quatre cents (400) instituteurs adjoints, anciennement maîtres communautaires pris en charge par l’APICED ;

Cinq cents (500) agents des eaux et forêts ;

Cent (100) Infirmiers Diplômés d’État (IDE) ;

Cent dix (110) Agents Techniques de Santé (ATS) ;

Cent (100) Sages-femmes Diplômées d’État (SFDE) ;

Cinquante (50) pharmaciens ;

Cinquante (50) anesthésistes-réanimateurs ;

Cinquante (50) laborantins, techniciens supérieurs ;

Vingt (20) radiologues ;

Vingt (20) maintenanciers des équipements médicaux, notamment des scanners et des appareils de radiologie. Les recrutements sont effectués, province par province, par voie de concours.



Les ministères concernés arrêtent, dans la limite du nombre total de recrutements autorisé par la présente loi de finances, les quotas provinciaux et les communiquent à chaque conseil provincial.



Chaque conseil provincial, avec l’appui des services techniques compétents, organise les concours, arrête la liste des candidats retenus et la transmet, accompagnée des dossiers individuels, au ministre chargé de la Fonction publique, avec copie au ministre chargé des Finances, en vue de la prise des actes de recrutement des intéressés à travers le Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP).



Il est, en outre, autorisé pour l’exercice 2026 de procéder à des recrutements en remplacement numérique des fonctionnaires et agents de l’État décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, dûment constatés dans le Système intégré de gestion des finances publiques.



Recrutements au sein des forces de sécurité et de défense



Pour l’exercice 2026, il est, à titre exceptionnel, autorisé de procéder au recrutement des agents ayant suivi une formation au sein des forces de sécurité et de défense, dans la limite des crédits ouverts. Ces recrutements sont répartis comme suit :Pour le même exercice 2026, il est également autorisé, à titre exceptionnel, de procéder à un recrutement complémentaire d’agents affectés dans les provinces, répartis comme suit :Les recrutements sont effectués, province par province, par voie de concours.Les ministères concernés arrêtent, dans la limite du nombre total de recrutements autorisé par la présente loi de finances, les quotas provinciaux et les communiquent à chaque conseil provincial.Chaque conseil provincial, avec l’appui des services techniques compétents, organise les concours, arrête la liste des candidats retenus et la transmet, accompagnée des dossiers individuels, au ministre chargé de la Fonction publique, avec copie au ministre chargé des Finances, en vue de la prise des actes de recrutement des intéressés à travers le Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP).Il est, en outre, autorisé pour l’exercice 2026 de procéder à des recrutements en remplacement numérique des fonctionnaires et agents de l’État décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, dûment constatés dans le Système intégré de gestion des finances publiques.Pour l’exercice 2026, il est, à titre exceptionnel, autorisé de procéder au recrutement des agents ayant suivi une formation au sein des forces de sécurité et de défense, dans la limite des crédits ouverts.





