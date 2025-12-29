La séance, présidée par Dr Haroun Kabadi, Président du Sénat, a eu lieu en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains, Dr Youssouf Tom, ainsi que de la ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat, accompagnée de son équipe.
Tchad : Le Sénat adopte à une large majorité la loi d’Amnistie en faveur de Mahamat Zene Bada
Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 29 Décembre 2025
Lors de sa 13ème séance plénière de la deuxième session ordinaire, le Sénat tchadien a examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnance présidentielle n° 001/PR/2025, accordant l’amnistie générale à M. Mahamat Zene Bada. Le texte a été approuvé par 61 voix pour, sans aucune contre et avec 4 abstentions, sur les 65 sénateurs présents.
