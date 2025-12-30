Aménagement du territoire au Tchad : les délégations provinciales du ministère renforcent les ressources de l’État

Dans sa déclaration, le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a souligné que les recettes réalisées par l’ensemble des délégations provinciales sont estimées à plus de sept cents millions (700 000 000) de francs CFA. Ce résultat traduit la montée en puissance des services déconcentrés et leur rôle croissant dans la génération des ressources propres de l’État. La performance remarquable de la province du Ouaddaï illustre particulièrement cette dynamique positive.



Selon le ministre, cette performance est le fruit de l’engagement des équipes locales, de l’intensification des activités foncières et d’une meilleure organisation du recouvrement. Ces résultats confirment l’importance stratégique de la déconcentration des services et la nécessité de renforcer davantage les capacités humaines, techniques et logistiques des délégations provinciales, afin de consolider cette dynamique au cours des prochaines années.



Par ailleurs, dans le cadre du rapprochement de l’action publique des réalités du terrain et du renforcement de l’efficacité des services déconcentrés, le ministre a effectué, au cours de l’année 2025, plusieurs missions de travail dans certaines délégations provinciales du MATUH. Ces missions ont concerné notamment les provinces du Mayo-Kebbi Est, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari.



Ces déplacements avaient pour objectif principal de s’enquérir des conditions de fonctionnement des services provinciaux, d’évaluer la mise en œuvre des politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de gestion foncière, et d’échanger directement avec les responsables administratifs, les autorités locales et les acteurs communautaires. Ils ont permis d’identifier de manière concrète les contraintes rencontrées sur le terrain, notamment en matière de ressources humaines, de moyens logistiques, d’équipements techniques et de sécurisation du foncier, tout en recueillant les attentes des populations en matière d’habitat, de planification urbaine et de développement local.



À l’issue de ces visites, des orientations ont été données afin de renforcer l’accompagnement des délégations provinciales, d’améliorer la coordination avec les collectivités territoriales et d’adapter les interventions du ministère aux réalités spécifiques de chaque province. Cette démarche de proximité traduit la volonté du Gouvernement de bâtir une action publique fondée sur l’écoute, la concertation et une connaissance approfondie du terrain, en vue d’un aménagement du territoire plus équilibré et inclusif.