Tchad : la Cour des comptes se forme à l’évaluation des politiques publiques selon la loi de situation

Un atelier de formation sur l’évaluation des politiques publiques suivant la loi de situation a été lancé ce lundi 29 décembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 2 janvier 2026, au profit des magistrats et cadres de la Cour des comptes du Tchad.



Cette formation est animée par deux experts du cabinet Senghor Consulting : le Pr Robert Michit, spécialiste ayant redécouvert et approfondi la loi de situation après plus de quarante ans de travaux, et le Dr Ibrahim Moussa Youssouf, auteur d’une thèse consacrée à cette loi.



Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale de la Cour des comptes et vise à renforcer les capacités institutionnelles en matière d’évaluation des politiques publiques, en vue de contribuer à l’émergence et au développement du Tchad.