AFRIQUE

Congo : Le Président Denis Sassou lance la construction de la future agence de la BEAC à Dolisie


Alwihda Info | Par - 21 Novembre 2025


Le Président du Congo a procédé, le 20 novembre 2025, à la pose de la première pierre de la future Agence de la BEAC à Dolisie, en présence du Gouverneur Yvon SANA BANGUI.


Cette nouvelle Agence contribuera au développement économique local et au renforcement de l’offre de services financiers pour les populations du département du Niari.

 

Dolisie (ex-Loubomo), troisième ville du Congo, est stratégiquement située sur l’axe Pointe-Noire / Brazzaville. Elle deviendra la cinquième localité du pays à accueillir une Agence de la BEAC, rejoignant Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Oyo.*

 

Établi sur les 3,40 hectares mis à disposition par l’État congolais, le projet d’infrastructure prévoit les installations suivantes :

  • Un bâtiment principal (R+4) ;

  • Deux résidences (R+1) ;

  • Un complexe sportif ;

  • Les locaux techniques dédiés.



L’architecture, moderne et fonctionnelle, est le reflet de la volonté de la BEAC d’accompagner le dynamisme économique de Dolisie.

 

À travers cet investissement, la BEAC réaffirme son soutien au développement des localités de la CEMAC à fort potentiel économique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


