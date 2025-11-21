Congo : Le Président Denis Sassou lance la construction de la future agence de la BEAC à Dolisie

Cette nouvelle Agence contribuera au développement économique local et au renforcement de l’offre de services financiers pour les populations du département du Niari.







Dolisie (ex-Loubomo), troisième ville du Congo, est stratégiquement située sur l’axe Pointe-Noire / Brazzaville. Elle deviendra la cinquième localité du pays à accueillir une Agence de la BEAC, rejoignant Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Oyo.*







Établi sur les 3,40 hectares mis à disposition par l’État congolais, le projet d’infrastructure prévoit les installations suivantes :



Un bâtiment principal (R+4) ;

Deux résidences (R+1) ;

Un complexe sportif ;

Les locaux techniques dédiés.





L’architecture, moderne et fonctionnelle, est le reflet de la volonté de la BEAC d’accompagner le dynamisme économique de Dolisie.







À travers cet investissement, la BEAC réaffirme son soutien au développement des localités de la CEMAC à fort potentiel économique.

