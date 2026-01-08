Alwihda Info
AFRIQUE

Somalie : les Etats-Unis suspendent les programmes d’aide en cours


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 8 Janvier 2026



Les États-Unis sont profondément préoccupés par des informations selon lesquelles des responsables du gouvernement fédéral somalien auraient détruit un entrepôt du Programme alimentaire mondial financé par les États-Unis, et saisi illégalement 76 tonnes d’aide alimentaire financée par des donateurs, destinée aux Somaliens les plus vulnérables.

L’administration Trump applique une politique de tolérance zéro à l’égard du gaspillage, du vol et du détournement de l’aide vitale. Le département d’État a suspendu l’ensemble des programmes d’aide américaine en cours dont bénéficie le gouvernement fédéral somalien.

Toute reprise de l’aide dépendra de la capacité du gouvernement fédéral somalien à assumer la responsabilité de ses actions inacceptables, et à prendre les mesures correctives appropriées.


