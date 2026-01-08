Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : les résultats de l'ANE consacrent la victoire du Pr Faustin Archange Touadéra de la présidentielle


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2026



RCA : les résultats de l'ANE consacrent la victoire du Pr Faustin Archange Touadéra de la présidentielle
L’Autorité Nationale des Élections (A.N.E) a proclamé le 5 janvier dernier, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

L’annonce a été faite officiellement par le président de l’institution, Dr Mathias Barthélémy Morouba, en présence des représentants de plusieurs institutions dont la MINUSCA et l'Union Européenne, de certains diplomates, des observateurs nationaux et internationaux ainsi que des centaines de sympathisants.

Selon ces résultats provisoires, le candidat sortant, le Pr Faustin Archange Touadéra est donné vainqueur dès le premier tour, avec un score de 76,15 % des suffrages exprimés. Un résultat qui confirme une large adhésion populaire à son projet politique, et à sa vision de gouvernance.

Cette proclamation a aussitôt suscité une vive satisfaction au sein des militants, sympathisants et partisans du président réélu, à travers le pays comme au sein de la diaspora. Le président réélu lui-même n’a pas caché son émotion, et sa reconnaissance envers le peuple centrafricain, saluant un vote qu’il considère comme un signal fort de confiance et de continuité.

Ces résultats traduisent, selon des observateurs nationaux et internationaux, la volonté des électeurs de poursuivre les efforts engagés en matière de paix, de stabilité et de reconstruction nationale, dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis.

RCA : les résultats de l'ANE consacrent la victoire du Pr Faustin Archange Touadéra de la présidentielle


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/01/2026

Tchad : à N'Djamena, comment éradiquer le banditisme de demain quand les enfants d'aujourd'hui sont abandonnés ?

Tchad : à N'Djamena, comment éradiquer le banditisme de demain quand les enfants d'aujourd'hui sont abandonnés ?

Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants 07/01/2026

Populaires

Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale

07/01/2026

Tchad : mobilisation des régies financières, le ministre d’État appelle à plus de performance et de résultats

07/01/2026

Tchad : le PCA de la CNPCI reçu par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby

07/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter