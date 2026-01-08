RCA : les résultats de l'ANE consacrent la victoire du Pr Faustin Archange Touadéra de la présidentielle

L’Autorité Nationale des Élections (A.N.E) a proclamé le 5 janvier dernier, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.



L’annonce a été faite officiellement par le président de l’institution, Dr Mathias Barthélémy Morouba, en présence des représentants de plusieurs institutions dont la MINUSCA et l'Union Européenne, de certains diplomates, des observateurs nationaux et internationaux ainsi que des centaines de sympathisants.



Selon ces résultats provisoires, le candidat sortant, le Pr Faustin Archange Touadéra est donné vainqueur dès le premier tour, avec un score de 76,15 % des suffrages exprimés. Un résultat qui confirme une large adhésion populaire à son projet politique, et à sa vision de gouvernance.



Cette proclamation a aussitôt suscité une vive satisfaction au sein des militants, sympathisants et partisans du président réélu, à travers le pays comme au sein de la diaspora. Le président réélu lui-même n’a pas caché son émotion, et sa reconnaissance envers le peuple centrafricain, saluant un vote qu’il considère comme un signal fort de confiance et de continuité.



Ces résultats traduisent, selon des observateurs nationaux et internationaux, la volonté des électeurs de poursuivre les efforts engagés en matière de paix, de stabilité et de reconstruction nationale, dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis.