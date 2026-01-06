Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 7 Janvier 2026



Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants
Le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena a rendu son verdict le 5 janvier 2026. Un jeune homme de 19 ans, poursuivi pour consommation et vente de drogues, a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis.

‎ ‎Interpellé en possession de produits stupéfiants, le prévenu a tenté de convaincre la cour lors de son audition. Selon ses déclarations, il aurait été piégé par un ami qui lui aurait confié les substances à son insu. ‎

Cependant, cette ligne de défense n'a pas résisté à l'examen des faits. Bien que les produits aient été saisis et mis sous scellés par les forces de l'ordre, le jeune homme n'a pu fournir aucune preuve matérielle ou témoignage probant pour étayer son innocence.

‎ ‎En dépit de la suspension de sa peine (le sursis), la procédure suit son cours. Pour l'heure, le condamné reste placé en détention à la maison d'arrêt de Klessoum, où il dispose d'un temps de réflexion sur la gravité de ses actes, avant sa libération effective ou l'application des modalités de sa peine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : au Batha, le Conseil provincial ouvre sa session budgétaire 2026

Tchad : au Batha, le Conseil provincial ouvre sa session budgétaire 2026

Tchad : Université du Sahara de Faya, les conseils du délégué général du gouvernement aux étudiants Tchad : Université du Sahara de Faya, les conseils du délégué général du gouvernement aux étudiants 06/01/2026

Populaires

Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France

06/01/2026

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

06/01/2026

تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة

06/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter