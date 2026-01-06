Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants

Le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena a rendu son verdict le 5 janvier 2026. Un jeune homme de 19 ans, poursuivi pour consommation et vente de drogues, a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis.



‎ ‎Interpellé en possession de produits stupéfiants, le prévenu a tenté de convaincre la cour lors de son audition. Selon ses déclarations, il aurait été piégé par un ami qui lui aurait confié les substances à son insu. ‎



Cependant, cette ligne de défense n'a pas résisté à l'examen des faits. Bien que les produits aient été saisis et mis sous scellés par les forces de l'ordre, le jeune homme n'a pu fournir aucune preuve matérielle ou témoignage probant pour étayer son innocence.



‎ ‎En dépit de la suspension de sa peine (le sursis), la procédure suit son cours. Pour l'heure, le condamné reste placé en détention à la maison d'arrêt de Klessoum, où il dispose d'un temps de réflexion sur la gravité de ses actes, avant sa libération effective ou l'application des modalités de sa peine.