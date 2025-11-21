Tchad : Farchana célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant sous le signe de la protection et de la solidarité

L’événement s’est déroulé en présence du sous-préfet de Farchana, du camp manager de la CNNAR, de la représentante du sous-groupe de protection de l’enfant du HCR, du président du site de Farchana, des chefs de services déconcentrés de l’État, des forces de défense et de sécurité, des représentants des agences du système des Nations unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que de chefs traditionnels, religieux et d’organisations de la société civile.



Parmi les temps forts, l’allocution du délégué provincial de la Femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a particulièrement retenu l’attention. S’exprimant lors de cette journée célébrée sous le thème « Ma journée, mes droits », il a rappelé que cette commémoration ne se limite pas à un rituel symbolique, mais constitue un engagement collectif en faveur de la protection, du respect et de la dignité des droits de l’enfant.



Il a souligné les progrès enregistrés dans la province du Ouaddaï, notamment grâce : à des programmes éducatifs destinés à réduire l’analphabétisme chez les enfants ; au renforcement des services de santé ; à des initiatives de lutte contre la violence, l’exploitation et les mariages précoces.



Cependant, il a également insisté sur l’ampleur des défis persistants. Sur le site de Farchana, 29 954 enfants sont considérés comme à risque, dont 375 enfants séparés et non accompagnés. À Adré, on dénombre 372 enfants à risque, dont 24 séparés et 147 non accompagnés. Une situation qualifiée d’« alarmante », qui exige un engagement renforcé et une synergie d’actions entre tous les partenaires, au regard de l’ampleur des besoins et de la limitation des ressources.



Le délégué provincial a rappelé que le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Femme et de la Petite Enfance, a placé la protection de l’enfance au cœur de ses priorités, en veillant à garantir le bien-être social, affectif et éducatif des enfants, et à faire prévaloir en toute circonstance l’intérêt supérieur de l’enfant.



En conclusion, Mahmoud Togou Ali a lancé un appel à intensifier les actions conjointes afin que « les rêves et les aspirations de chaque enfant deviennent une réalité » et pour construire « un monde où chaque enfant est valorisé, respecté et a la possibilité de réussir ».



Pour clore la journée dans une ambiance conviviale, un match de football a été organisé en soirée entre deux équipes féminines, symbole de la participation active des filles à la vie sociale et sportive du camp.