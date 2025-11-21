Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Farchana célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant sous le signe de la protection et de la solidarité


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Novembre 2025


​Une cérémonie officielle marquant la Journée internationale des droits de l’enfant s’est tenue le 20 novembre 2025 à Farchana.


Tchad : Farchana célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant sous le signe de la protection et de la solidarité
L’événement s’est déroulé en présence du sous-préfet de Farchana, du camp manager de la CNNAR, de la représentante du sous-groupe de protection de l’enfant du HCR, du président du site de Farchana, des chefs de services déconcentrés de l’État, des forces de défense et de sécurité, des représentants des agences du système des Nations unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que de chefs traditionnels, religieux et d’organisations de la société civile.

Parmi les temps forts, l’allocution du délégué provincial de la Femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a particulièrement retenu l’attention. S’exprimant lors de cette journée célébrée sous le thème « Ma journée, mes droits », il a rappelé que cette commémoration ne se limite pas à un rituel symbolique, mais constitue un engagement collectif en faveur de la protection, du respect et de la dignité des droits de l’enfant.

Il a souligné les progrès enregistrés dans la province du Ouaddaï, notamment grâce : à des programmes éducatifs destinés à réduire l’analphabétisme chez les enfants ; au renforcement des services de santé ; à des initiatives de lutte contre la violence, l’exploitation et les mariages précoces.

Cependant, il a également insisté sur l’ampleur des défis persistants. Sur le site de Farchana, 29 954 enfants sont considérés comme à risque, dont 375 enfants séparés et non accompagnés. À Adré, on dénombre 372 enfants à risque, dont 24 séparés et 147 non accompagnés. Une situation qualifiée d’« alarmante », qui exige un engagement renforcé et une synergie d’actions entre tous les partenaires, au regard de l’ampleur des besoins et de la limitation des ressources.

Le délégué provincial a rappelé que le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Femme et de la Petite Enfance, a placé la protection de l’enfance au cœur de ses priorités, en veillant à garantir le bien-être social, affectif et éducatif des enfants, et à faire prévaloir en toute circonstance l’intérêt supérieur de l’enfant.

En conclusion, Mahmoud Togou Ali a lancé un appel à intensifier les actions conjointes afin que « les rêves et les aspirations de chaque enfant deviennent une réalité » et pour construire « un monde où chaque enfant est valorisé, respecté et a la possibilité de réussir ».

Pour clore la journée dans une ambiance conviviale, un match de football a été organisé en soirée entre deux équipes féminines, symbole de la participation active des filles à la vie sociale et sportive du camp.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/11/2025

Tchad : dans la Tandjilé, atelier de formation sur les mécanismes de gestion des plaintes

Tchad : dans la Tandjilé, atelier de formation sur les mécanismes de gestion des plaintes

Tchad : protéger les enfants, un combat qui ne connaît ni date, ni pause Tchad : protéger les enfants, un combat qui ne connaît ni date, ni pause 21/11/2025

Populaires

Tchad : Avis d'Appel d'Offres pour Fournitures de Kits Solaires Domestiques (Projet PAAET)

21/11/2025

N’Djamena : Récits contradictoires dans une affaire de coups et blessures

21/11/2025

Tchad : L’État tchadien échoue à protéger les victimes des affrontements entre éleveurs et agriculteurs (Rapport Amnesty)

21/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter