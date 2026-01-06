Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Sila, la commune de Goz-Beïda ouvre sa session budgétaire 2026


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 7 Janvier 2026



Tchad : au Sila, la commune de Goz-Beïda ouvre sa session budgétaire 2026
La commune de Goz-Beïda a tenu, ce mercredi 07 janvier 2026, sa session budgétaire consacrée à l’examen et à l’adoption pour l’exercice 2026.

Cette rencontre marque une étape importante dans la gestion et l’orientation des actions communales au bénéfice des populations. Le maire Abdelmadjid Hassan a salué la mobilisation des conseillers et des participants, soulignant la volonté commune de doter la ville d’un budget réaliste, équilibré et axé sur les besoins prioritaires de la population.

Ce budget prend en compte la mise en œuvre du nouveau plan de développement communal, le renforcement des services de base, la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que les actions d’hygiène et d’assainissement.

Procédant au lancement des travaux, le préfet du département de Kimiti, Abdeldjelil Issa, a invité les conseillers à accorder une attention particulière à la planification urbaine et à la décentralisation, afin de faire de Goz-Beïda un modèle de gouvernance locale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : le ministère du Pétrole met en garde contre de fausses pages au nom de la ministre

Tchad : le ministère du Pétrole met en garde contre de fausses pages au nom de la ministre

Tchad : à Abéché, un enfant d’environ 14 ans décède après une chute dans un puits Tchad : à Abéché, un enfant d’environ 14 ans décède après une chute dans un puits 06/01/2026

Populaires

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

06/01/2026

Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs

06/01/2026

Tchad : le DP de Nouvelles.td entendu par le 6ᵉ substitut du procureur de la République de N’Djamena

06/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter