Tchad : au Sila, la commune de Goz-Beïda ouvre sa session budgétaire 2026

La commune de Goz-Beïda a tenu, ce mercredi 07 janvier 2026, sa session budgétaire consacrée à l’examen et à l’adoption pour l’exercice 2026.



Cette rencontre marque une étape importante dans la gestion et l’orientation des actions communales au bénéfice des populations. Le maire Abdelmadjid Hassan a salué la mobilisation des conseillers et des participants, soulignant la volonté commune de doter la ville d’un budget réaliste, équilibré et axé sur les besoins prioritaires de la population.



Ce budget prend en compte la mise en œuvre du nouveau plan de développement communal, le renforcement des services de base, la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que les actions d’hygiène et d’assainissement.



Procédant au lancement des travaux, le préfet du département de Kimiti, Abdeldjelil Issa, a invité les conseillers à accorder une attention particulière à la planification urbaine et à la décentralisation, afin de faire de Goz-Beïda un modèle de gouvernance locale.