Tchad : faut-il attendre la veille de l’examen pour se mettre à étudier ?

Au Tchad, les classes d’examen, notamment la 3ᵉ et la Terminale, constituent des étapes décisives dans le parcours scolaire des élèves. Elles sont censées permettre aux candidats de se préparer efficacement aux grands examens nationaux tels que le BEF et le Baccalauréat.



Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent cette préparation et attendent presque la veille des examens — parfois à deux mois, voire un mois seulement — pour se mettre sérieusement à étudier. En principe, la préparation des examens commence dès la rentrée scolaire.



Les candidats appelés à composer, qu’il s’agisse du BEF ou du Baccalauréat, devraient réviser régulièrement leurs cours tout au long de l’année, en vue des épreuves généralement organisées entre juin et juillet, selon le calendrier fixé par le gouvernement.



Cependant, certains élèves attendent les mois de mars ou d’avril, lorsque les cours s’accumulent, pour commencer à réviser. À cette période, on les aperçoit souvent tard dans la nuit, sous les lampadaires ou les éclairages publics des grandes artères, ou encore en journée, installés dans les vergers, garçons comme filles, à quelques semaines seulement des examens.



Comme le dit un adage populaire : « On ne nourrit pas un mouton à la veille du marché. » Ainsi, il est nécessaire de se préparer dès la rentrée scolaire afin d’aborder les examens avec sérénité et assurance. Toutefois, certains candidats adoptent une approche différente et plus rigoureuse. C’est notamment le cas de ceux qui se destinent au Baccalauréat, lequel se prépare dès la classe de Seconde.



« Moi, je me suis préparé depuis la classe de Seconde pour affronter le bac. Une fois arrivé en Terminale, je n’ai pas eu beaucoup de difficultés jusqu’à l’examen, ce qui m’a permis de décrocher le Baccalauréat, série littéraire, avec la mention Assez bien », explique Abdallah Khamis, actuellement étudiant à l’Université de N’Djamena.



Il convient de rappeler que ce comportement ne se limite pas uniquement au milieu scolaire. Chez certains étudiants également, le manque de révision régulière conduit parfois à la tricherie lors des contrôles ou des sessions d’examens. Une pratique risquée qui peut entraîner de lourdes sanctions lorsqu’ils sont surpris par leurs enseignants.



En définitive, aller à l’école est important, mais réviser ses cours régulièrement, et rester à jour tout au long de l’année, est encore plus essentiel pour réussir les examens.