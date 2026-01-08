Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : faut-il attendre la veille de l’examen pour se mettre à étudier ?


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 8 Janvier 2026



Tchad : faut-il attendre la veille de l’examen pour se mettre à étudier ?
Au Tchad, les classes d’examen, notamment la 3ᵉ et la Terminale, constituent des étapes décisives dans le parcours scolaire des élèves. Elles sont censées permettre aux candidats de se préparer efficacement aux grands examens nationaux tels que le BEF et le Baccalauréat.

Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent cette préparation et attendent presque la veille des examens — parfois à deux mois, voire un mois seulement — pour se mettre sérieusement à étudier. En principe, la préparation des examens commence dès la rentrée scolaire.

Les candidats appelés à composer, qu’il s’agisse du BEF ou du Baccalauréat, devraient réviser régulièrement leurs cours tout au long de l’année, en vue des épreuves généralement organisées entre juin et juillet, selon le calendrier fixé par le gouvernement.

Cependant, certains élèves attendent les mois de mars ou d’avril, lorsque les cours s’accumulent, pour commencer à réviser. À cette période, on les aperçoit souvent tard dans la nuit, sous les lampadaires ou les éclairages publics des grandes artères, ou encore en journée, installés dans les vergers, garçons comme filles, à quelques semaines seulement des examens.

Comme le dit un adage populaire : « On ne nourrit pas un mouton à la veille du marché. » Ainsi, il est nécessaire de se préparer dès la rentrée scolaire afin d’aborder les examens avec sérénité et assurance. Toutefois, certains candidats adoptent une approche différente et plus rigoureuse. C’est notamment le cas de ceux qui se destinent au Baccalauréat, lequel se prépare dès la classe de Seconde.

« Moi, je me suis préparé depuis la classe de Seconde pour affronter le bac. Une fois arrivé en Terminale, je n’ai pas eu beaucoup de difficultés jusqu’à l’examen, ce qui m’a permis de décrocher le Baccalauréat, série littéraire, avec la mention Assez bien », explique Abdallah Khamis, actuellement étudiant à l’Université de N’Djamena.

Il convient de rappeler que ce comportement ne se limite pas uniquement au milieu scolaire. Chez certains étudiants également, le manque de révision régulière conduit parfois à la tricherie lors des contrôles ou des sessions d’examens. Une pratique risquée qui peut entraîner de lourdes sanctions lorsqu’ils sont surpris par leurs enseignants.

En définitive, aller à l’école est important, mais réviser ses cours régulièrement, et rester à jour tout au long de l’année, est encore plus essentiel pour réussir les examens.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/01/2026

Tchad : à Abéché, l’ANIE évalue son antenne provinciale et prépare les actions de 2026

Tchad : à Abéché, l’ANIE évalue son antenne provinciale et prépare les actions de 2026

Tchad : au Sila, la commune de Goz-Beïda ouvre sa session budgétaire 2026 Tchad : au Sila, la commune de Goz-Beïda ouvre sa session budgétaire 2026 07/01/2026

Populaires

Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale

07/01/2026

Tchad : à Abéché, l’ANIE évalue son antenne provinciale et prépare les actions de 2026

07/01/2026

Tchad : le PCA de la CNPCI reçu par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby

07/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter