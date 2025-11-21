Tchad : Salubrité publique – La Commune de Mao mobilise les acteurs du Kanem

Cette initiative citoyenne, placée sous le signe de l’engagement communautaire et de la préservation de l’environnement, a mobilisé de nombreux acteurs institutionnels et bénévoles.









L’action s’est déroulée en présence du Délégué Général du Gouvernement, le Général Asseif Mahamat Assouni, et du Maire de la commune de Mao, M. Mahadi Ali Alifeï. Le personnel de la DGG et de nombreux volontaires ont également participé à cette mobilisation citoyenne.







Munis d'outils de nettoyage, les participants ont procédé au nettoyage minutieux de la cour, au ramassage des déchets et à l’assainissement des espaces communs.







Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation à l’hygiène publique et souligne la nécessité d’un cadre de vie sain, particulièrement dans le contexte sahélien où les enjeux sanitaires sont cruciaux.







Par cette mobilisation, les autorités locales entendent donner l’exemple et encourager les citoyens à s’impliquer activement dans la gestion de leur environnement immédiat.







Le Général Asseif Mahamat Assouni a salué l’esprit de solidarité manifesté :

