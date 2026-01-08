Tchad : une campagne d’enrôlement des pasteurs et agro-pasteurs lancée dans l’Ennedi-Est

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Résilience et à l’Inclusion Sociale (PRAPS-2 Tchad), une vaste campagne d’enrôlement des pasteurs et agro-pasteurs et de production des actes d’état civil est en cours dans les ferricks et villages de la province de l’Ennedi-Est, avec l’appui technique de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS).



Cette initiative majeure vise à renforcer l’accès à l’identité juridique des communautés pastorales, souvent marginalisées en raison de leur mode de vie nomade, et à favoriser leur inclusion effective dans les politiques publiques de développement.



Conduite par une forte délégation interinstitutionnelle, la mission est dirigée par Mahadi Bourma Fadoul, chef de mission et directeur adjoint de l’organisation des formations des professionnels de l’élevage et de la vulgarisation au ministère de l’Élevage et de la Production animale. Sur le terrain, il a insisté sur la nécessité d’une bonne organisation, d’une gestion rigoureuse et d’une communication adaptée afin d’assurer le succès de la campagne.



« Cette campagne est d’une importance capitale, car elle permet d’atteindre les pasteurs et agro-pasteurs là où ils se trouvent, malgré leur mobilité permanente entre les zones », a-t-il souligné. Une réponse concrète aux défis de la mobilité pastorale, dans l’Est du Tchad, et particulièrement dans l’Ennedi-Est, les communautés pastorales sont confrontées à de nombreuses contraintes : éloignement des centres administratifs, déplacements saisonniers, faible accès aux services sociaux de base.



La campagne d’enrôlement vient répondre à ces défis en rapprochant l’administration des populations. Grâce à cette opération, des milliers de pasteurs et agro-pasteurs pourront obtenir des actes d’état civil, documents indispensables pour accéder à l’éducation, à la santé, aux services financiers, aux programmes de développement et à la protection sociale.



Au-delà de l’identification civile, la campagne contribue également à une meilleure structuration du secteur de l’élevage, pilier économique de la région. Elle permettra aux autorités de disposer de données fiables pour la planification des actions en faveur des pasteurs, notamment en matière de formation, de gestion des ressources pastorales et de prévention des conflits. Un engagement fort de l’État et de ses partenaires.



À travers le PARIS-2 Tchad, avec l’appui technique de l’ANATS et l’implication du ministère de l’Élevage et de la Production animale, l’État tchadien réaffirme sa volonté d’inclure toutes les couches sociales, y compris les populations nomades, dans le processus de développement national. Cette campagne dans l’Ennedi-Est marque ainsi une étape déterminante vers une meilleure reconnaissance administrative des pasteurs, condition essentielle pour un développement équitable et durable dans l’Est du Tchad.