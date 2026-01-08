Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une campagne d’enrôlement des pasteurs et agro-pasteurs lancée dans l’Ennedi-Est


Alwihda Info | Par Hissein Ngaré - 8 Janvier 2026


Cette initiative majeure vise à renforcer l’accès à l’identité juridique des communautés pastorales,, et à favoriser leur inclusion effective dans les politiques publiques de développement.


Tchad : une campagne d’enrôlement des pasteurs et agro-pasteurs lancée dans l’Ennedi-Est
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Résilience et à l’Inclusion Sociale (PRAPS-2 Tchad), une vaste campagne d’enrôlement des pasteurs et agro-pasteurs et de production des actes d’état civil est en cours dans les ferricks et villages de la province de l’Ennedi-Est, avec l’appui technique de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS).

Cette initiative majeure vise à renforcer l’accès à l’identité juridique des communautés pastorales, souvent marginalisées en raison de leur mode de vie nomade, et à favoriser leur inclusion effective dans les politiques publiques de développement.

Conduite par une forte délégation interinstitutionnelle, la mission est dirigée par Mahadi Bourma Fadoul, chef de mission et directeur adjoint de l’organisation des formations des professionnels de l’élevage et de la vulgarisation au ministère de l’Élevage et de la Production animale. Sur le terrain, il a insisté sur la nécessité d’une bonne organisation, d’une gestion rigoureuse et d’une communication adaptée afin d’assurer le succès de la campagne.

« Cette campagne est d’une importance capitale, car elle permet d’atteindre les pasteurs et agro-pasteurs là où ils se trouvent, malgré leur mobilité permanente entre les zones », a-t-il souligné. Une réponse concrète aux défis de la mobilité pastorale, dans l’Est du Tchad, et particulièrement dans l’Ennedi-Est, les communautés pastorales sont confrontées à de nombreuses contraintes : éloignement des centres administratifs, déplacements saisonniers, faible accès aux services sociaux de base.

La campagne d’enrôlement vient répondre à ces défis en rapprochant l’administration des populations. Grâce à cette opération, des milliers de pasteurs et agro-pasteurs pourront obtenir des actes d’état civil, documents indispensables pour accéder à l’éducation, à la santé, aux services financiers, aux programmes de développement et à la protection sociale.

Au-delà de l’identification civile, la campagne contribue également à une meilleure structuration du secteur de l’élevage, pilier économique de la région. Elle permettra aux autorités de disposer de données fiables pour la planification des actions en faveur des pasteurs, notamment en matière de formation, de gestion des ressources pastorales et de prévention des conflits. Un engagement fort de l’État et de ses partenaires.

À travers le PARIS-2 Tchad, avec l’appui technique de l’ANATS et l’implication du ministère de l’Élevage et de la Production animale, l’État tchadien réaffirme sa volonté d’inclure toutes les couches sociales, y compris les populations nomades, dans le processus de développement national. Cette campagne dans l’Ennedi-Est marque ainsi une étape déterminante vers une meilleure reconnaissance administrative des pasteurs, condition essentielle pour un développement équitable et durable dans l’Est du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/01/2026

Tchad : à N'Djamena, comment éradiquer le banditisme de demain quand les enfants d'aujourd'hui sont abandonnés ?

Tchad : à N'Djamena, comment éradiquer le banditisme de demain quand les enfants d'aujourd'hui sont abandonnés ?

Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants Tchad : à N'Djamena, un jeune de 19 ans condamné à trois mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants 07/01/2026

Populaires

Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale

07/01/2026

Tchad : mobilisation des régies financières, le ministre d’État appelle à plus de performance et de résultats

07/01/2026

Tchad : le PCA de la CNPCI reçu par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby

07/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter