TCHAD

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2026



Tchad : le CEMAA présente ses vœux au personnel de l'Armée de l'air
Le chef d’État-major de l’Armée de l’air (CEMAA), le général de corps aérien Idriss Amine Ahmed, a présenté ce matin ses vœux de nouvel an à l’ensemble du personnel de l’Armée de l’air. La cérémonie s’est tenue dans la salle des opérations de la Base aérienne Adji Kosseï, en présence des responsables militaires et du personnel en service. Une année s’achève, une autre s’ouvre.

À l’aube de ce nouvel an, le général de corps aérien Idriss Amine Ahmed a tenu à adresser ses vœux de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de réussite professionnelle à ses frères d’armes.

Dressant le bilan de l’année écoulée, le CEMAA s’est félicité des résultats enregistrés : « L’année écoulée s’est déroulée sans incident majeur. Nous avons fait preuve de professionnalisme dans l’exécution de toutes les missions commandées par la hiérarchie. Je tiens à féliciter l’ensemble du personnel de l’Armée de l’air pour les efforts consentis », a-t-il déclaré à l’entame de son allocution.

Il a, par la suite, exhorté le staff technique et opérationnel à maintenir le même cap pour l’année nouvelle, afin de consolider les acquis et relever les défis à venir. Insistant sur les valeurs fondamentales qui doivent guider l’action militaire, le chef d’État-major de l’armée de l’air a mis un accent particulier sur le triptyque : respect de soi, respect de la hiérarchie et respect des horaires de travail.

À cet effet, il a instruit les directeurs, chefs de division et chefs de service à encourager les éléments méritants et à remplacer ceux dont les attitudes entravent le bon fonctionnement du service. S’adressant enfin aux anciens, le général de corps aérien Idriss Amine Ahmed a souligné que l’année 2026 sera placée sous le signe de la relève. Il les a invités à accompagner la jeunesse en assurant le parrainage, le conseil et la transmission de la mémoire et des valeurs de l’institution.



