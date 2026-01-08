Tchad : le CSAI signe un accord pour la construction d’un campus à l’Université Al-Azhar

Le Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) a signé, le mercredi 7 janvier 2026, une convention de partenariat et de coopération avec le Groupe égyptien Al-Borouj pour le développement et la construction immobilière, en vue de la construction d’un campus de l’Université Al-Azhar au Tchad. L’annonce a été faite sur la page Facebook du CSAI.



La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du président du CSAI, Cheikh Dr Mahamat Khatir Issa, et du représentant du président du conseil d’administration du Groupe Al-Borouj, Dr Chérif Bilal, en collaboration avec l’entreprise chargée de l’exécution du projet, African Gate for Investments (AFRICAN GAID). Cet accord s’inscrit dans le prolongement de la convention déjà établie entre Al-Azhar Al-Charif et le Conseil supérieur des affaires islamiques, et vient renforcer la coopération éducative et religieuse entre l’Égypte et le Tchad.



Il s’agit également d’une continuité des efforts engagés depuis les années 1990, marqués notamment par la création de trois instituts azharites au Tchad, œuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la prédication et de la promotion de la langue arabe. Prenant la parole après la signature, le président du CSAI, Cheikh Dr Mahamat Khatir Issa, a salué la solidité des relations historiques unissant les peuples tchadien et égyptien, qu’il a qualifiée de profondément enracinées dans l’histoire.



Il a mis en exergue le rôle déterminant des deux chefs d’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et le Maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, dans le renforcement de la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux nations. Selon lui, la construction de cette université est l’aboutissement de leurs efforts conjoints en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Tchad.



De son côté, Dr Chérif Bilal, représentant du Groupe Al-Borouj, a indiqué que l’implantation d’un campus de l’Université Al-Azhar au Tchad constituera une avancée majeure dans le domaine de l’enseignement supérieur, offrant de nouvelles opportunités aux étudiants tchadiens désireux de poursuivre leurs études dans les universités égyptiennes, en particulier à Al-Azhar.



Il a réaffirmé l’engagement de l’Égypte à soutenir les pays amis à travers la promotion de la culture islamique et de la langue arabe. La rencontre s’est déroulée en présence, côté tchadien, du premier vice-président et secrétaire général du CSAI, Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman, du Mufti général de la République, Cheikh Ahmad Al-Nour Mohamed Al-Hélou, ainsi que de plusieurs membres du Conseil supérieur des affaires islamiques.



La délégation égyptienne comprenait également des représentants de la société African GAID, ainsi que des ingénieurs et techniciens chargés de la mise en œuvre du projet.