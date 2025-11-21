Tchad : les lauréats du CIESPAC appellent le président de la République à sauver leur formation

Les 28 jeunes Tchadiens admis au concours sous-régional du Centre Inter-États d’Enseignement Supérieur en Santé Publique d’Afrique Centrale (CIESPAC), ont lancé le 20 novembre 2025, un appel pressant au président de la République pour solliciter une intervention urgente face aux difficultés financières qui menacent le début de leur formation.



Dans une déclaration lue par leur représentant, Alloum Armel, ils affirment s’adresser au chef de l’État « avec humilité et profonde considération », estimant que cette démarche constitue leur dernier recours après de multiples tentatives restées sans suite auprès des autorités compétentes.



Selon le collectif, seuls quatre lauréats bénéficient actuellement d’une prise en charge du CIESPAC, alors que les vingt-six autres, admis en master et en licence, se retrouvent sans financement pour intégrer la formation dont la rentrée est prévue pour le 24 novembre 2025. Alloum Armel explique que le directeur général du CIESPAC s’est personnellement déplacé au Tchad pour discuter de la situation avec le ministre de la Santé, mais aucune solution concrète n’a émergé.



Les lauréats affirment avoir sollicité également des audiences auprès du Premier ministre et du ministre de la Santé, afin d’exposer leurs préoccupations, mais ces démarches n’ont pas abouti.



Dans leur déclaration, ils insistent sur l’importance de cette formation en santé publique, qu’ils présentent comme une nécessité nationale. Selon eux, elle permettra de doter le pays de compétences essentielles dans des domaines tels que l’épidémiologie, la gestion des services de santé, la santé communautaire, l’hygiène, la qualité et la sécurité sanitaire de l’eau et des aliments, ainsi que la planification sanitaire et la lutte contre la mortalité maternelle.



Le collectif estime que ces domaines constituent des priorités majeures pour le Tchad, au moment où le pays doit faire face à des défis sanitaires persistants. Les lauréats rappellent également que leur formation s’inscrit dans la vision du Plan National de Développement, qui prévoit l’amélioration et l’équité de l’accès aux services de santé essentiels, et rejoint les ambitions portées par la création de l’Institut National de Santé Publique du Tchad.



Ils soulignent qu’investir dans leur formation revient à investir dans des ressources humaines capables de soutenir les projets et programmes de santé publique à long terme, tout en créant des emplois qualifiés dans un secteur vital. La direction générale du CIESPAC a évalué le coût total nécessaire pour la prise en charge des vingt-six lauréats à 281 160 000 F CFA.



Dans leur adresse au président de la République, les étudiants disent attendre une décision qui serve « l’intérêt supérieur de la nation » et affirment être prêts à fournir tous les documents et informations nécessaires pour étayer leur demande. Alloum Armel conclut en soulignant que tous les regards du collectif sont désormais tournés vers le chef de l’État dans l’espoir d’une réponse favorable, alors que l’échéance de la rentrée académique approche à grands pas.