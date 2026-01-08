Tchad : l’URD renforce le dialogue avec ses militants dans le canton Djoli

Après avoir remercié, la semaine dernière, les militants et militantes des six arrondissements municipaux de la ville de Sarh pour leur soutien massif à l’Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD), lors des élections législatives, communales et départementales, la mission du bureau provincial de l’URD du Moyen-Chari a poursuivi sa tournée le mercredi 07 janvier 2026 dans le canton Djoli.



Conduite par le chef de mission, Bemadjina Solinan, par ailleurs conseiller provincial du Moyen-Chari, la délégation s’est rendue dans une dizaine de villages dudit canton. Cette étape vise à remercier les militants et militantes qui ont cru et continuent de croire au parti URD, mais aussi à échanger avec eux sur les questions liées au développement socio-économique du canton et à l’avenir du parti.



Au cours des différentes rencontres, Bemadjina Solinan a appelé les militants à rester unis et solidaires. Il les a exhortés à cultiver l’amour du prochain, et à accorder une importance particulière à la scolarisation des enfants, soulignant que l’avenir du pays repose sur une jeunesse instruite, éduquée et bien formée, et non sur une jeunesse manipulée et abandonnée à son sort.



Il a également rappelé que la vision du parti URD est axée sur le développement humain, avec un accent particulier sur l’éducation, la santé, le vivre-ensemble et le développement socio-économique de la nation. Très émus par cette visite, plusieurs militants et militantes ont salué cette initiative, qu’ils n’attendaient pas du tout. Ils ont toutefois profité de l’occasion pour exprimer certaines doléances qui freinent le développement et le bien-être des populations du canton Djoli.



Parmi celle-ci figurent les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l’insuffisance de centres de santé, le manque de forages d’eau potable, l’insuffisance d’écoles primaires, ainsi que le mauvais état des infrastructures routières.



Prenant bonne note de ces préoccupations, le chef de mission a assuré qu’elles seront transmises à l’élu du peuple, le député Romadoumngar Félix Nialbé, afin qu’elles soient examinées au niveau de l’Assemblée nationale. La mission a également échangé avec les enseignants et le personnel administratif du lycée et du collège de Djoli sur les difficultés qu’ils rencontrent, notamment le manque d’enseignants, de tables bancs et de salles de classe.



Pour encourager le travail fourni, en particulier par les enseignants bénévoles, une enveloppe de 300 000 FCFA a été remise à l’administration de ces établissements pour l’acquisition de matériel didactique.