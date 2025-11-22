Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Centre HD organise un atelier à Balimba pour la prévention des conflits agropastoraux


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Novembre 2025


Le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD), avec l’appui financier de l’Union Européenne (UE), organise dans la sous-préfecture de Balimba un atelier consacré à la prévention des conflits locaux dans les zones frontalières d’Afrique centrale.


Cette formation, destinée aux membres du réseau des médiateurs agropastoraux, vise à renforcer leurs compétences et à leur permettre de mieux comprendre les systèmes de production agricole et pastorale. Elle prévoit également l'élaboration de messages radio pour sensibiliser les communautés sur les risques liés à la transhumance.

 

Durant trois (3) jours, les participants échangeront autour des thèmes suivants :

  • Les différents modes de production agropastoraux ;

  • L’importance des traditions dans la gestion des ressources naturelles ;

  • Les règles encadrant la transhumance dans l’espace CEMAC.

 

 

 

M. Evrard Goloum Odal, Conseiller en Médiation du HD dans le Moyen-Chari, a rappelé que le HD œuvre depuis 2019 au Tchad et en République Centrafricaine (RCA) pour faciliter la médiation entre éleveurs et agriculteurs.

 

L’élargissement de ces activités est rendu possible grâce au projet « Prévention et atténuation de l'impact des conflits locaux dans les zones frontalières d’Afrique centrale », financé par l’UE.



Il a précisé :

« Ce projet vise à réduire les tensions observées le long des couloirs de transhumance et à améliorer durablement la gestion de la transhumance au niveau local, national et régional. »

 
 

M. Ahmat Ousmane Nguemé, Sous-Préfet de Balimba, a félicité le HD pour l'organisation de cet atelier durant la période sensible des récoltes, où les conflits sont fréquents.

 

Il a appelé les médiateurs à faire preuve de neutralité dans la résolution des différends et à toujours respecter les us et coutumes des communautés.



Il a conclu :

« Une bonne résolution des conflits apporte la paix à toute la population. Cette formation représente un véritable soulagement pour la sous-préfecture. »



Il est rappelé que ce projet est mis en œuvre dans quatre pays de la sous-région : le Tchad, la République Centrafricaine, le Cameroun et le Soudan.



