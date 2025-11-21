Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Daboua, un atelier pour renforcer l’intégration des déplacés internes et demandeurs d’asile


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 21 Novembre 2025



Un atelier de plaidoyer visant à améliorer l’intégration des personnes déplacées internes (PDI), des retournés et des demandeurs d’asile au sein des communautés hôtes, s’est tenu du 18 au 19 novembre 2025 à Daboua, dans le département de Fouli, province du Lac.

Cette rencontre a été organisée par l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APFT), en partenariat avec Oxfam, avec l’appui financier du GFFO. Les travaux ont été officiellement présidés par le sous-préfet de Daboua, Yapé Barthélémy.

L’objectif principal de cet atelier est de promouvoir une intégration durable des personnes déplacées internes et des retournés dans les communautés d’accueil, à travers le renforcement du cadre juridique, institutionnel et social garantissant le respect de leurs droits, leur accès équitable aux services de base, et leur participation effective aux processus décisionnels locaux.

Les échanges ont également mis un accent particulier sur la prise en compte du genre et de la vulnérabilité comme enjeux majeurs des processus de réintégration, notamment en ce qui concerne les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et les cheffes de ménage, souvent exposées à des risques accrus de marginalisation.

Dans son allocution, la cheffe de projet de l’APFT, Mme Nenoudji Kodongar Flora, a salué la forte mobilisation des autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que la participation active des organisations de la société civile. Elle a encouragé les participants à s’impliquer pleinement dans les travaux afin d’enrichir la réflexion collective, et de renforcer les capacités locales en matière de gestion des déplacements forcés.

Elle a également insisté sur l’importance de la cohésion sociale et des mécanismes de prévention des conflits dans la province du Lac, contexte particulièrement sensible aux tensions communautaires. Au cours de l’atelier, les participants ont passé en revue plusieurs textes juridiques, notamment la loi n°027/PR/2020 relative au droit d’asile au Tchad et la loi n°012/PR/2023 définissant les droits et devoirs d’assistance aux réfugiés et aux déplacés internes.

Ils ont également échangé autour de la stratégie de plaidoyer et de communication d’influence, de la cohabitation pacifique entre déplacés et communautés hôtes, ainsi que sur la présentation du projet « Assistance humanitaire multisectorielle (EHA, EFSVL, Protection) pour les populations vulnérables affectées par les conflits et les déplacements dans le Sahel central », mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad.

À l’issue des échanges et des témoignages de terrain, plusieurs recommandations ont été formulées. Il s’agit notamment de renforcer la sensibilisation des communautés sur la cohésion sociale, de former les chefs traditionnels et religieux sur la gestion pacifique des conflits, d’impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la prise de décision, d’initier des projets de développement au profit des populations vulnérables, d’assurer un suivi rigoureux des activités génératrices de revenus (AGR) par les ONG et d’éviter la création de sites fictifs de déplacés.

Au terme des deux jours de travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à mettre en pratique les connaissances acquises. Ils ont réaffirmé la nécessité d’une meilleure prise en compte des droits des PDI et des demandeurs d’asile dans les politiques locales et les actions de développement.

Clôturant l’atelier, le sous-préfet de Daboua, Yapé Barthélémy, a exprimé sa gratitude aux organisateurs, et félicité l’ensemble des participants pour leur esprit de collaboration. Il a souligné que l’intégration des déplacés constitue un défi commun qui exige l’implication de tous les acteurs, appelant chacun à s’approprier les enseignements, et les expériences partagées au cours de ces deux journées.


