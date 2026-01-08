Tchad : visite inopinée du délégué provincial de l’Éducation dans des établissements scolaires de Bol

Dans le cadre du suivi de la reprise effective des cours, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a effectué ce matin une visite inopinée dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Bol.



Une descente de terrain qui a permis de constater des réalités contrastées entre présence des enseignants et effectivité des élèves. En effet, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, accompagné des chefs de services, a effectué ce matin une visite surprise dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Bol. L’objectif de cette sortie est de constater l’effectivité de la reprise des cours, une semaine après la reprise.



La délégation a successivement visité l’école Pilote A et B, Ouadidoum A et B, l’école et le CEG de Matafo, l’école d’Application, l’école Albouhaira ainsi que le lycée de Bol. Sur le terrain, le constat est mitigé. À l’école Pilote A, l’absence des enseignants a été relevée, tandis qu’à l’école Pilote B, ce sont plutôt les élèves qui brillaient par leur absence.



Dans les autres établissements visités, la délégation a observé des situations variables, traduisant les difficultés persistantes liées à la reprise effective des activités pédagogiques. Partout où elle est passée, l’équipe conduite par le délégué provincial a échangé avec les élèves, les exhortant au respect de leurs enseignants et à un engagement sérieux dans les études afin de relever les défis scolaires et sociaux qui se posent à la jeunesse.



S’adressant aux responsables scolaires et aux enseignants chargés de cours, Idriss Moussa Mahamat les a encouragés à assumer pleinement leurs responsabilités, et à œuvrer pour la réussite de l’année scolaire. Il a rappelé que la présence régulière des enseignants et des élèves demeure un facteur essentiel pour garantir une éducation de qualité.



Par ailleurs, le délégué provincial a lancé un appel ferme aux enseignants absents, les invitant à regagner immédiatement leurs postes de service. Pour lui, il est inadmissible qu’un enseignant soit encore absent une semaine après la reprise effective des cours, soulignant que de telles pratiques compromettent gravement l’avenir des apprenants.



Cette visite inopinée s’inscrit dans la dynamique des autorités éducatives de la province du Lac visant à renforcer la discipline, la responsabilité et l’amélioration continue du système éducatif.