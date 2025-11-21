Ghana : Don d’un patrouilleur naval par le Royaume-Uni

Représentant le Chef d'État-Major de la Marine (CEMM), le Commodore Stephen Billins Nyam, Chef d'État-Major Adjoint (Opérations et Formation) au Quartier Général de la Marine, a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement britannique.







Le Commodore Nyam a donné l'assurance que la Marine du Ghana ferait un usage optimal de ce bâtiment pour renforcer les opérations en mer et le long des fleuves.







Il a exprimé l'espoir d'un soutien continu et a réaffirmé la détermination de la Marine ghanéenne à consolider les partenariats qui améliorent la sécurité maritime nationale et régionale.

