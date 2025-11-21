Ghana : Don d’un patrouilleur naval par le Royaume-Uni

Lors de la cérémonie, le Commandant Richard Walters, Attaché de Défense (AD) britannique auprès du Ghana, a salué l'engagement de la Marine ghanéenne dans ses opérations fluviales.
Description du patrouilleur : Il a décrit la vedette comme un instrument de travail fiable, largement utilisé par la Royal Navy en raison de sa durabilité. Il a précisé que des ingénieurs ghanéens ont récemment suivi une formation technique au Sénégal pour optimiser la maintenance et l'efficacité opérationnelle de ce bâtiment.
Engagement régional : Le Commandant Walters a souligné les investissements continus du Ghana dans ses actifs maritimes et a insisté sur l'impératif de protéger la Zone Économique Exclusive (ZEE) du pays face à l'intensification des menaces maritimes. Il a réaffirmé le soutien constant du Royaume-Uni, aux côtés de partenaires tels que le Danemark et les États-Unis, dans le développement hydrographique et le renforcement des capacités maritimes de la région.
Représentant le Chef d'État-Major de la Marine (CEMM), le Commodore Stephen Billins Nyam, Chef d'État-Major Adjoint (Opérations et Formation) au Quartier Général de la Marine, a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement britannique.
Le Commodore Nyam a donné l'assurance que la Marine du Ghana ferait un usage optimal de ce bâtiment pour renforcer les opérations en mer et le long des fleuves.
Il a exprimé l'espoir d'un soutien continu et a réaffirmé la détermination de la Marine ghanéenne à consolider les partenariats qui améliorent la sécurité maritime nationale et régionale.