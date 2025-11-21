Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Ghana : Don d’un patrouilleur naval par le Royaume-Uni


Alwihda Info | Par - 22 Novembre 2025


La Marine du Ghana a reçu une vedette de patrouille offerte par le Gouvernement du Royaume-Uni (RU) afin de renforcer ses opérations de sécurité fluviale et maritime. La cérémonie de remise s'est déroulée au Commandement Naval de l'Est le jeudi 20 novembre 2025.


Ghana : Don d’un patrouilleur naval par le Royaume-Uni



 

Lors de la cérémonie, le Commandant Richard Walters, Attaché de Défense (AD) britannique auprès du Ghana, a salué l'engagement de la Marine ghanéenne dans ses opérations fluviales.

 

  • Description du patrouilleur : Il a décrit la vedette comme un instrument de travail fiable, largement utilisé par la Royal Navy en raison de sa durabilité. Il a précisé que des ingénieurs ghanéens ont récemment suivi une formation technique au Sénégal pour optimiser la maintenance et l'efficacité opérationnelle de ce bâtiment.

     

  • Engagement régional : Le Commandant Walters a souligné les investissements continus du Ghana dans ses actifs maritimes et a insisté sur l'impératif de protéger la Zone Économique Exclusive (ZEE) du pays face à l'intensification des menaces maritimes. Il a réaffirmé le soutien constant du Royaume-Uni, aux côtés de partenaires tels que le Danemark et les États-Unis, dans le développement hydrographique et le renforcement des capacités maritimes de la région.




Représentant le Chef d'État-Major de la Marine (CEMM), le Commodore Stephen Billins Nyam, Chef d'État-Major Adjoint (Opérations et Formation) au Quartier Général de la Marine, a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement britannique.

 

Le Commodore Nyam a donné l'assurance que la Marine du Ghana ferait un usage optimal de ce bâtiment pour renforcer les opérations en mer et le long des fleuves.

 

Il a exprimé l'espoir d'un soutien continu et a réaffirmé la détermination de la Marine ghanéenne à consolider les partenariats qui améliorent la sécurité maritime nationale et régionale.


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/11/2025

Tchad : à Daboua, un atelier pour renforcer l’intégration des déplacés internes et demandeurs d’asile

Tchad : à Daboua, un atelier pour renforcer l’intégration des déplacés internes et demandeurs d’asile

Tchad : Le CONITE salue la réussite du PND et annonce un plan d’investissement massif Tchad : Le CONITE salue la réussite du PND et annonce un plan d’investissement massif 21/11/2025

Populaires

Tchad : Avis d'Appel d'Offres pour Fournitures de Kits Solaires Domestiques (Projet PAAET)

21/11/2025

L'Émir du Qatar en visite officielle en RDC

21/11/2025

Congo : Le Président Denis Sassou lance la construction de la future agence de la BEAC à Dolisie

21/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter