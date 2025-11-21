Cameroun : L'Ambassadeur de l'Union Européenne reçoit une délégation pour la stabilité post-électorale

Cette délégation a présenté sa perception et son analyse de la situation socio-politique du pays, dans le contexte délicat de la période post-électorale qu'il traverse.
L'échange a porté sur plusieurs thématiques essentielles, notamment :
-
Les voies et moyens de favoriser un dialogue inclusif et constructif entre toutes les parties prenantes, dans l'optique de préserver la stabilité et la cohésion nationale.
-
La promotion des valeurs démocratiques et des droits de l'Homme, conformément aux objectifs et principes de l’Accord de partenariat OACPS-UE, dit « Accord de Samoa ».