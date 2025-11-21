Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : L'Ambassadeur de l'Union Européenne reçoit une délégation pour la stabilité post-électorale


Alwihda Info | Par - 22 Novembre 2025


Ce jeudi 20 novembre 2025, S.E. Jean-Marc Châtaigner, Ambassadeur de l’Union Européenne (UE) au Cameroun et auprès de la Guinée Équatoriale, a reçu en audience Me Akere Muna, accompagné d’une délégation composée d’acteurs de la société civile et de personnalités politiques nationales.


Cette délégation a présenté sa perception et son analyse de la situation socio-politique du pays, dans le contexte délicat de la période post-électorale qu'il traverse.

 
 

L'échange a porté sur plusieurs thématiques essentielles, notamment :

  • Les voies et moyens de favoriser un dialogue inclusif et constructif entre toutes les parties prenantes, dans l'optique de préserver la stabilité et la cohésion nationale.

  • La promotion des valeurs démocratiques et des droits de l'Homme, conformément aux objectifs et principes de l’Accord de partenariat OACPS-UE, dit « Accord de Samoa ».

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


