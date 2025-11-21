Tchad : Une première distinction nationale pour célébrer les champions des droits humains

L'événement, qui a réuni responsables institutionnels, acteurs associatifs et défenseurs engagés, a souligné l’importance croissante du respect de la dignité humaine au Tchad.







Soutenu par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), dans le cadre d’un projet de renforcement de capacités, ce concours ambitionne de stimuler et d’honorer les efforts citoyens dédiés à la promotion des droits fondamentaux.







Dr Lombatim Nadjilengar Hélène, présidente du comité d’organisation, a précisé que l’initiative vise également à accroître la visibilité du rôle et du mandat de la CNDH, une institution désormais essentielle dans l’architecture démocratique du pays.







Sur douze projets déposés, huit ont été retenus pour leur conformité, les autres ayant été écartés pour dossiers incomplets.







À l’issue de l’évaluation, trois lauréats ont été distingués :



L’Association pour la Réinsertion des Enfants et la Défense des Droits Humains (ARED), qui a reçu une moto ;

Monsieur Narayam Doungar et le Centre de Solidarité des Jeunes pour la Formation et le Développement (CSJEFOD), qui se sont vu remettre chacun un ordinateur portable.



Ces prix symbolisent la reconnaissance de leur engagement continu.







Le Commissaire Bangah Yengding Nathan, s’exprimant au nom du Président de la CNDH, a salué les progrès réalisés dans la protection des droits humains au Tchad, tout en rappelant les défis persistants, notamment la multiplication des tensions communautaires qui menacent la cohésion nationale.







Il a rappelé que la CNDH, instituée par la Constitution du 4 mai 2018, est une autorité indépendante chargée de défendre, promouvoir et protéger les droits de tous les citoyens au sein d’un cadre institutionnel désormais consolidé.

