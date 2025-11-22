Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Port de Dakar et sécurité aérienne : le Chef de l’État salue les avancées avec le Mali et l’Asecna


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Novembre 2025


Le Président de la République a accordé le 21 novembre 2025 une audience à Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures du Mali.


Port de Dakar et sécurité aérienne : le Chef de l’État salue les avancées avec le Mali et l’Asecna
Elle a transmis au Chef de l’État les remerciements du gouvernement et du peuple maliens à la suite des mesures prises par les autorités sénégalaises ayant permis de lever les obstacles liés aux conteneurs maliens au port de Dakar.

Cette démarche illustre la solidité des relations entre les deux pays et la volonté partagée de préserver une coopération fluide et fraternelle.

Dans la foulée, le Président de la République a reçu le Comité des ministres de l’Asecna, réuni à Dakar pour sa 76ᵉ session extraordinaire.

Les ministres lui ont présenté les conclusions de leurs travaux et réaffirmé leur engagement à renforcer la sécurité, la modernisation et la performance des services de navigation aérienne au sein de l’espace communautaire.

Le Chef de l’État a salué ces efforts et réitéré la disponibilité du Sénégal à contribuer activement au progrès collectif et à l’intégration régionale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/11/2025

Tchad : L’Ambassade britannique célèbre le 77e anniversaire de Sa Majesté le Roi Charles III

Tchad : L’Ambassade britannique célèbre le 77e anniversaire de Sa Majesté le Roi Charles III

Chokoyane : Le directeur pays de l’ONG APSELPA en visite de travail pour renforcer la coordination Chokoyane : Le directeur pays de l’ONG APSELPA en visite de travail pour renforcer la coordination 22/11/2025

Populaires

Tchad : les engins à deux-roues interdits dès 22h à partir du 22 novembre à Am-Timan

22/11/2025

Tchad : Au ​Guéra, lancement du projet de renforcement de la participation communautaire pour la résilience

21/11/2025

Tchad : ​Caritas Suisse organise à Sarh une journée d’échange pour faciliter l’accès aux documents d’état civil

21/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter