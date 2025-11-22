Port de Dakar et sécurité aérienne : le Chef de l’État salue les avancées avec le Mali et l’Asecna

Elle a transmis au Chef de l’État les remerciements du gouvernement et du peuple maliens à la suite des mesures prises par les autorités sénégalaises ayant permis de lever les obstacles liés aux conteneurs maliens au port de Dakar.



Cette démarche illustre la solidité des relations entre les deux pays et la volonté partagée de préserver une coopération fluide et fraternelle.



Dans la foulée, le Président de la République a reçu le Comité des ministres de l’Asecna, réuni à Dakar pour sa 76ᵉ session extraordinaire.



Les ministres lui ont présenté les conclusions de leurs travaux et réaffirmé leur engagement à renforcer la sécurité, la modernisation et la performance des services de navigation aérienne au sein de l’espace communautaire.



Le Chef de l’État a salué ces efforts et réitéré la disponibilité du Sénégal à contribuer activement au progrès collectif et à l’intégration régionale.