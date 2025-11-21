Alwihda Info
TCHAD

Chokoyane : Le directeur pays de l’ONG APSELPA en visite de travail pour renforcer la coordination


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 22 Novembre 2025


Le Directeur Pays de l’ONG APSELPA, M. Mahamat Ahmat Younous, a effectué, le mercredi 19 novembre 2025, une visite de travail dans la sous-préfecture de Chokoyane (département de Ouara, province du Ouaddaï).


L’objectif de cette mission était triple : établir des contacts officiels, présenter les civilités de l’ONG et consolider la coordination avec les autorités locales et les partenaires humanitaires.

 

À son arrivée, le Directeur Pays a été reçu par le Sous-Préfet de Chokoyane, M. Mahamat Ali Abdallah. L'officiel a salué l’engagement de l’APSELPA dans sa circonscription et a réaffirmé la nécessité d'une collaboration étroite entre l’État et les organisations non gouvernementales (ONG) pour le succès des interventions humanitaires et de développement.
 

La visite a inclus des rencontres avec d’autres ONG déjà actives localement, notamment World Vision et Alerte-Santé. Ces échanges témoignent de la volonté de l’APSELPA de s’intégrer pleinement au dispositif humanitaire et de travailler en stricte complémentarité avec les acteurs présents.

 

Un temps fort de la mission a été la réunion de coordination tenue au siège du partenaire International Medical Corps (IMC) à 11h30.

 

Cette rencontre stratégique a permis de formaliser un partenariat opérationnel, d'assurer le partage d’informations sur les besoins humanitaires et d’identifier des synergies concrètes visant à maximiser l’impact des interventions en faveur des populations vulnérables de Chokoyane.

 

En conclusion, cette visite a permis à l’APSELPA de :

  • Consolider les liens avec les autorités locales ;

  • Renforcer la coordination avec les ONG et partenaires internationaux ;

  • Poser les bases d’une mise en œuvre harmonisée et efficace de ses programmes dans la région du Ouaddaï.



