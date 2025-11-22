Alwihda Info
Burkina Faso : Nationalisation de la SN-CITEC et réforme majeure des fonds publics


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Novembre 2025



Le Conseil des ministres du 20 novembre 2025 au Burkina Faso, présidé par le Capitaine Ibrahim Traoré, a adopté plusieurs décisions majeures. Le gouvernement a procédé à la fusion des fonds publics en quatre grands fonds destinés à renforcer l’efficacité financière et soutenir le développement économique, tout en garantissant la préservation des emplois des agents concernés.

Le Conseil a également annoncé la nationalisation de la SN-CITEC, après l’échec des négociations pour racheter les parts de l’actionnaire majoritaire. Cette mesure s’inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté industrielle.

Enfin, un projet de loi a été adopté pour créer un nouvel organe unique regroupant les missions du Conseil supérieur de la communication (CSC) et de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), afin de moderniser la régulation du secteur de la communication et de la protection des données personnelles.


