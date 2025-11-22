Alwihda Info
AFRIQUE

Mali–ONU : Leonardo Santos Simão porte un message de solidarité au Premier ministre Abdoulaye Maïga


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Novembre 2025


Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, ce jeudi 20 novembre 2025, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão. Cette rencontre avait pour objectif de transmettre un message de solidarité du Secrétaire Général des Nations Unies au Gouvernement de la Transition et de recueillir des orientations pour soutenir davantage le Mali, informe la Primature.


Le Représentant Spécial a réitéré la disponibilité des Nations Unies et en a profité pour remercier le gouvernement pour son soutien et la qualité des rapports avec les équipes pays des Nations Unies au Mali.

En réponse, le Premier ministre s’est dit touché par cette visite de solidarité, qui prend tout son sens en cette période. Il a félicité l’équipe pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui produit de bons résultats et a encouragé les Nations Unies à veiller à ce que les rapports, rédigés par l’organisation, reflètent fidèlement la situation sur le terrain.

Le Chef du gouvernement a tenu à souligner à son hôte que la situation des hydrocarbures est gérée avec professionnalisme par les forces armées de défense et de sécurité. Il a souligné que cette perturbation observée dans l’acheminement des hydrocarbures n’est qu’une conséquence de la défaite des groupes armés terroristes sur le théâtre des opérations, et a rassuré que le Mali fait preuve de réadaptation en allant vers une résolution complète de la crise.

Dans la même lancée, il a expliqué que pour venir à bout de ce fléau, il est requis de la franchise et de l’engagement au niveau régional. Pour illustrer, il a déclaré : « Tout ce travail de lutte contre le terrorisme, nous le faisons pour nous, mais aussi pour toute l’Afrique de l’Ouest ».


