TCHAD

Francophonie : La Ministre Déléguée rencontre la diaspora estudiantine tchadienne à Kigali


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


En marge de la 46ᵉ session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, tenue du 18 au 20 novembre 2025 à Kigali, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, Ministre déléguée auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, a accordé une audience aux membres du bureau de l’Association des étudiants tchadiens résidant à Kigali.


Durant cet entretien, la Ministre Déléguée a réaffirmé l’engagement de son ministère à maintenir un lien étroit avec la diaspora estudiantine tchadienne. Elle a souligné que la diplomatie moderne doit désormais rimer avec proximité humaine et accompagnement des jeunes talents.

 

Préoccupations et Annonce Consulaire

 

Au cours de l’échange, M. Mbearassem Koularambaye Newton, président de l’Association des étudiants au Rwanda, a exprimé sa satisfaction quant à l'ouverture prochaine du Consulat du Tchad à Kigali. Il a insisté sur le fait qu'une telle représentation serait essentielle pour résoudre les nombreuses difficultés administratives rencontrées par les étudiants, notamment les problèmes liés à la délivrance et à l’expiration des passeports.

 

En réponse, la Ministre Déléguée a salué la pertinence de ces préoccupations. Elle a indiqué que l'ouverture d’un Consulat général à Kigali fait l’objet d’une attention particulière du Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, qui prend à cœur la situation de tous les compatriotes de la diaspora.

 

Concernant spécifiquement la délivrance des passeports, elle a exhorté les étudiants concernés à saisir officiellement le ministère, lequel prendra toutes les dispositions nécessaires pour un traitement diligent de leurs requêtes.

 


 La Jeunesse au Cœur de la Diplomatie

 

Mme Fatimé Aldjineh Garfa a rappelé que le gouvernement, à travers la diplomatie moderne incarnée par le Ministre d’État et sous l'impulsion du Président de la République, place la jeunesse tchadienne au cœur de ses priorités.

 

Cette audience s’inscrit dans une vision diplomatique inclusive et proactive, où chaque citoyen, même au-delà des frontières, demeure un acteur du rayonnement de la Nation.

