Tchad : Le Chef de Mission du FMI reçu en audience par le Premier Ministre

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions continues entre le Gouvernement et l'institution de Bretton Woods. Elle vise à évaluer et à renforcer la coopération économique et à soutenir les réformes nécessaires pour promouvoir une croissance durable et inclusive du Tchad.







Durant les échanges, le Premier Ministre a souligné l'importance de cette collaboration pour le développement économique du pays. Il a mis en avant les efforts déployés par son Gouvernement pour stabiliser l'économie et favoriser l’investissement.









Progrès Économiques et Perspectives du FMI

M. Julien Reynaud, pour sa part, après avoir salué le progrès significatif du Tchad en termes de croissance économique, a exprimé la volonté du FMI d'accompagner le pays dans ses initiatives de développement.







Il a également présenté les perspectives économiques mondiales, insistant sur les défis à relever et les opportunités à saisir.







Selon lui, le Plan National de Développement (PND) Tchad Connexion-2030 est un atout stratégique pour booster la croissance et lutter contre les facteurs qui minent le développement du Tchad.







Cette audience témoigne de l'engagement du Gouvernement tchadien à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour atteindre ses objectifs de développement national.

