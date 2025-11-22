Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Chef de Mission du FMI reçu en audience par le Premier Ministre


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Ce vendredi 21 novembre 2025, S.E. Amb. ALLAH MAYE Halina, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a reçu en audience M. Julien Reynaud, Chef de mission de l'équipe-pays du Fonds Monétaire International (FMI) pour le Tchad.


Tchad : Le Chef de Mission du FMI reçu en audience par le Premier Ministre


 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions continues entre le Gouvernement et l'institution de Bretton Woods. Elle vise à évaluer et à renforcer la coopération économique et à soutenir les réformes nécessaires pour promouvoir une croissance durable et inclusive du Tchad.

 

Durant les échanges, le Premier Ministre a souligné l'importance de cette collaboration pour le développement économique du pays. Il a mis en avant les efforts déployés par son Gouvernement pour stabiliser l'économie et favoriser l’investissement.

 


 Progrès Économiques et Perspectives du FMI

 

M. Julien Reynaud, pour sa part, après avoir salué le progrès significatif du Tchad en termes de croissance économique, a exprimé la volonté du FMI d'accompagner le pays dans ses initiatives de développement.

 

Il a également présenté les perspectives économiques mondiales, insistant sur les défis à relever et les opportunités à saisir.

 

Selon lui, le Plan National de Développement (PND) Tchad Connexion-2030 est un atout stratégique pour booster la croissance et lutter contre les facteurs qui minent le développement du Tchad.

 

Cette audience témoigne de l'engagement du Gouvernement tchadien à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour atteindre ses objectifs de développement national.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/11/2025

Tchad : Le Logone Occidental lance la formation « Chèque-Service » pour les TPE/PME

Tchad : Le Logone Occidental lance la formation « Chèque-Service » pour les TPE/PME

Tchad : L’Ambassade britannique célèbre le 77e anniversaire de Sa Majesté le Roi Charles III Tchad : L’Ambassade britannique célèbre le 77e anniversaire de Sa Majesté le Roi Charles III 22/11/2025

Populaires

Tchad : les engins à deux-roues interdits dès 22h à partir du 22 novembre à Am-Timan

22/11/2025

​Tchad : L’Église de Dieu annonce trois nuits de prière et d’évangélisation pour la Nation

22/11/2025

Tchad - Mandoul : Achèvement des travaux de forage du projet d’approvisionnement en eau financé par la Chine

22/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter