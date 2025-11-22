Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Maire d'Amdjarass dément "catégoriquement" les accusations de blocus commercial et de crise de subsistance


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Amdjarass, le 23 novembre 2025 – Le Maire de la Commune d'Amdjarass, M. Beguira Hamid Tyera, a publié un communiqué officiel ce dimanche pour rejeter en bloc les accusations graves relayées par plusieurs médias concernant un prétendu blocus commercial, le détournement des voies de circulation et une crise de subsistance affectant le Nord du Tchad.


 Rejet en Bloc des Allégations Diffamatoires

 

Dans une déclaration ferme, M. Beguira Hamid Tyera a entamé un démenti formel point par point des allégations le visant. Il rejette catégoriquement avoir « interrompu les approvisionnements, provoqué une crise de subsistance, entravé les échanges commerciaux ou modifié les itinéraires habituels des camions. »

 

Le Maire a souligné que ces affirmations sont « non seulement dénuées de tout fondement factuel, mais également diffamatoires. »

 

Il a jugé que lui imputer la responsabilité d'une crise de subsistance dans des localités telles que Kalait et Fada constitue une « falsification des faits et une atteinte caractérisée à [sa] réputation. »

 


 Respect des Prérogatives et Inhabilité Légale

 

M. Tyera a insisté sur la légalité de ses actions, notamment concernant l’accusation d’ingérence en dehors de ses attributions.
 

  • Missions Officielles : Il a affirmé que tous ses déplacements ont été réalisés « dans le cadre de missions officielles et après obtention des autorisations des autorités compétentes. »

  • Absence d'Intervention Commerciale : Le Maire a rappelé qu'il n'a donné « aucune instruction entravant la liberté d'activité des commerçants » et qu'il n'est « légalement pas habilité à prendre de telles mesures » concernant l'arrêt des camions, la fixation des prix ou la détermination des itinéraires des produits de première nécessité.



Il a également précisé n'avoir « jamais voyagé sous un statut usurpé, ni pris de contacts étrangers en dehors des cadres diplomatiques et institutionnels de l'État. »

 



 Appel à la Vérification et aux Autorités Judiciaires

 

En conclusion de son communiqué, le Maire a lancé un appel à la responsabilité, exhortant l'opinion publique à la prudence face aux rumeurs.

 

M. Beguira Hamid Tyera a appelé toute personne disposant d'éléments vérifiables à les « transmettre immédiatement aux autorités judiciaires et administratives compétentes. » Il a dénoncé l'impact de la diffusion d'accusations non étayées sur les réseaux sociaux, qui « nuit gravement à l'intérêt général et attise inutilement les tensions intercommunautaires. »

 

Le Maire a rappelé que la vérification de l'exactitude des informations est essentielle pour préserver la cohésion sociale et éviter tout préjudice.

Peter Kum
