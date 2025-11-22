Tchad : Le Maire d'Amdjarass dément "catégoriquement" les accusations de blocus commercial et de crise de subsistance

Rejet en Bloc des Allégations Diffamatoires

Dans une déclaration ferme, M. Beguira Hamid Tyera a entamé un démenti formel point par point des allégations le visant. Il rejette catégoriquement avoir « interrompu les approvisionnements, provoqué une crise de subsistance, entravé les échanges commerciaux ou modifié les itinéraires habituels des camions. »







Le Maire a souligné que ces affirmations sont « non seulement dénuées de tout fondement factuel, mais également diffamatoires. »







Il a jugé que lui imputer la responsabilité d'une crise de subsistance dans des localités telles que Kalait et Fada constitue une « falsification des faits et une atteinte caractérisée à [sa] réputation. »









Respect des Prérogatives et Inhabilité Légale

M. Tyera a insisté sur la légalité de ses actions, notamment concernant l’accusation d’ingérence en dehors de ses attributions.





Missions Officielles : Il a affirmé que tous ses déplacements ont été réalisés « dans le cadre de missions officielles et après obtention des autorisations des autorités compétentes. »

Absence d'Intervention Commerciale : Le Maire a rappelé qu'il n'a donné « aucune instruction entravant la liberté d'activité des commerçants » et qu'il n'est « légalement pas habilité à prendre de telles mesures » concernant l'arrêt des camions, la fixation des prix ou la détermination des itinéraires des produits de première nécessité.





Il a également précisé n'avoir « jamais voyagé sous un statut usurpé, ni pris de contacts étrangers en dehors des cadres diplomatiques et institutionnels de l'État. »











Appel à la Vérification et aux Autorités Judiciaires

En conclusion de son communiqué, le Maire a lancé un appel à la responsabilité, exhortant l'opinion publique à la prudence face aux rumeurs.







M. Beguira Hamid Tyera a appelé toute personne disposant d'éléments vérifiables à les « transmettre immédiatement aux autorités judiciaires et administratives compétentes. » Il a dénoncé l'impact de la diffusion d'accusations non étayées sur les réseaux sociaux, qui « nuit gravement à l'intérêt général et attise inutilement les tensions intercommunautaires. »







Le Maire a rappelé que la vérification de l'exactitude des informations est essentielle pour préserver la cohésion sociale et éviter tout préjudice.

