Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

Appel Solennel Place Saint-Pierre

Devant près de 60 000 fidèles rassemblés Place Saint-Pierre, après avoir célébré la messe clôturant le jubilé des chorales, le Pape Léon XIV s'est exprimé sur la situation sécuritaire en Afrique :



« C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle des enlèvements de prêtres, de fidèles et d'étudiants au Nigeria et au Cameroun », a lancé le Saint-Père.







Il a dit ressentir « une grande douleur, surtout pour les nombreux jeunes garçons et filles séquestrés et pour leurs familles angoissées ».







Le Souverain Pontife a lancé un appel pressant :



« pour que les otages soient immédiatement libérés », exhortant « les autorités compétentes à prendre les décisions appropriées et rapides pour assurer leur libération ».











Une Violence Liée à la Géopolitique

Le Pape avait déjà partagé son inquiétude sur ces événements mardi dernier, à sa sortie de Castel Gandolfo. Il avait alors souligné la complexité du terrorisme dans la région :



« Je pense qu'au Nigeria et ailleurs, il existe un danger certain pour les chrétiens, mais aussi pour tous ; des chrétiens et des musulmans ont été massacrés. Le terrorisme est lié à l'économie de guerre pour le contrôle des territoires. »







Il avait également insisté sur l'importance, pour le gouvernement et tous les peuples, de s'efforcer de promouvoir une véritable liberté religieuse.











Recrudescence des Enlèvements Ciblés

L'appel du Pape intervient dans un contexte de recrudescence des violences et des enlèvements ciblant en particulier la communauté chrétienne. L'Association chrétienne du Nigeria (CAN) a notamment indiqué le 22 novembre que des hommes armés avaient enlevé 315 personnes, élèves et enseignants, dans une école catholique de l'ouest du pays, après un événement similaire survenu en début de semaine dans un lycée du nord-ouest.







Le Saint-Père a enfin demandé « de prier pour nos frères et sœurs, et pour que les églises et les écoles restent toujours et partout des lieux de sécurité et d'espérance ».

