Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Santé : Inauguration du Centre Médico-Social « Général Daouda Yaya Soumaïne » à Djarmaye


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


DJARMAYE – Le système de santé tchadien franchit une nouvelle étape dans sa décentralisation. Ce jeudi 8 janvier 2026, un centre médico-social moderne a été officiellement inauguré dans la sous-préfecture de Djarmaye (Hadjar-Lamis), marquant la volonté des autorités de rapprocher les soins des populations rurales.


Santé : Inauguration du Centre Médico-Social « Général Daouda Yaya Soumaïne » à Djarmaye


 

C’est sous un soleil de plomb, mais dans une ambiance de fête, que Oumar Abdoulaye Onigué, Directeur Général des Ressources et de la Planification au Ministère de la Santé, a coupé le ruban symbolique de cette nouvelle structure. Construit sur financement propre du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ce centre est présenté comme un projet présidentiel structurant pour le département de Haraz Albiyar.




Un hommage au Feu Général Daouda Yaya Soumaïne


Le centre porte désormais le nom du Feu Général de corps d’armée Daouda Yaya Soumaïne. Un choix salué par la sous-préfète de Djarmaye, Khadija Moussa Rozi, et le préfet de Haraz Albiyar, Abakar Djimet Haliki, qui y voient un « signe d'honneur et de reconnaissance » pour ce digne fils du pays, érigé en exemple pour la jeunesse.




Des équipements modernes pour Hadjar-Lamis


Loin d’être une simple bâtisse, le centre est doté d’infrastructures de type standard et d'équipements médicaux de pointe. Pour renforcer l'efficacité des interventions, une ambulance neuve a également été remise officiellement aux responsables de la structure.



Le préfet a énuméré les difficultés historiques de la population à accéder aux soins et a lancé un appel pressant :
 

« J'invite les citoyens, et particulièrement les femmes et les enfants, à fréquenter massivement cette formation sanitaire. C'est un atout précieux pour notre santé. »




Une vision de santé universelle


Selon Oumar Abdoulaye Onigué, cette réalisation s’inscrit dans un vaste programme national de construction de centres de santé standards à travers plusieurs provinces. L’objectif affiché par le Chef de l’État est de garantir « l’équité territoriale et l’accès universel aux soins de santé pour tous les Tchadiens, sans distinction ».


 

Le représentant du ministère a conclu la cérémonie en invitant le personnel médical au professionnalisme et à l'engagement, afin que ce centre devienne un véritable espace d'écoute et de service public de qualité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/01/2026

Tchad : incendie dans une boutique à Abtouyour, plus de 20 millions de FCFA partis en fumée

Tchad : incendie dans une boutique à Abtouyour, plus de 20 millions de FCFA partis en fumée

Tchad : le CAMOJET dresse le bilan des activités de l'année écoulée Tchad : le CAMOJET dresse le bilan des activités de l'année écoulée 08/01/2026

Populaires

Tchad : Le COM-FIR et d'autres personnalités en visite à l’ENASTIC d'Amdjarass suite aux récents incidents

08/01/2026

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré

08/01/2026

Niger : intégration de 11015 enseignants contractuels à la Fonction publique

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter