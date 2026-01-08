Santé : Inauguration du Centre Médico-Social « Général Daouda Yaya Soumaïne » à Djarmaye

C’est sous un soleil de plomb, mais dans une ambiance de fête, que Oumar Abdoulaye Onigué, Directeur Général des Ressources et de la Planification au Ministère de la Santé, a coupé le ruban symbolique de cette nouvelle structure. Construit sur financement propre du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ce centre est présenté comme un projet présidentiel structurant pour le département de Haraz Albiyar.









Un hommage au Feu Général Daouda Yaya Soumaïne



Le centre porte désormais le nom du Feu Général de corps d’armée Daouda Yaya Soumaïne. Un choix salué par la sous-préfète de Djarmaye, Khadija Moussa Rozi, et le préfet de Haraz Albiyar, Abakar Djimet Haliki, qui y voient un « signe d'honneur et de reconnaissance » pour ce digne fils du pays, érigé en exemple pour la jeunesse.









Des équipements modernes pour Hadjar-Lamis



Loin d’être une simple bâtisse, le centre est doté d’infrastructures de type standard et d'équipements médicaux de pointe. Pour renforcer l'efficacité des interventions, une ambulance neuve a également été remise officiellement aux responsables de la structure.







Le préfet a énuméré les difficultés historiques de la population à accéder aux soins et a lancé un appel pressant :





« J'invite les citoyens, et particulièrement les femmes et les enfants, à fréquenter massivement cette formation sanitaire. C'est un atout précieux pour notre santé. »









Une vision de santé universelle



Selon Oumar Abdoulaye Onigué, cette réalisation s’inscrit dans un vaste programme national de construction de centres de santé standards à travers plusieurs provinces. L’objectif affiché par le Chef de l’État est de garantir « l’équité territoriale et l’accès universel aux soins de santé pour tous les Tchadiens, sans distinction ».









Le représentant du ministère a conclu la cérémonie en invitant le personnel médical au professionnalisme et à l'engagement, afin que ce centre devienne un véritable espace d'écoute et de service public de qualité.

