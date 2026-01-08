Tchad : point de presse du PSSET et du COSET sur la composition du CTPPSSE

La Plateforme des Syndicats du Secteur de l'Éducation du Tchad (PSSET) et le Collectif des Syndicats du Secteur de l'Éducation du Tchad (COSET) ont fait un point de presse, hier jeudi le 08 décembre 2026 pour informer l'opinion nationale et internationale de leurs préoccupations, suite à la signature de l'Arrêté n°11926/PR/PM/MFPCS/2025 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Tripartite de Pilotage du Pacte de Stabilité Sociale et Économique (CTPPSSE).



Dans son point de presse, le porte-parole du Plateforme des Syndicats, Allara Djimtibay a rappelé que les organisations des syndicales du secteur de l'éducation s'interrogent avec insistance et légitimité sur le silence entretenu autour du décret n°2850, abrogeant le décret n°477 portant statut particulier des enseignants. Il est l'aboutissement d'un long processus de dialogue, conduit au sein d'une commission interministérielle créée par l'Arrêté n°113/MENPC/SG/2024 du 04 juillet 2024, avec la participation active, constante et déterminante des syndicats du secteur de l'éducation.



La PSSET et le COSET constatent avec une profonde indignation que la mise en place du CTPPSSE s'inscrit dans une logique de contournement des engagements antérieurement pris par le gouvernement, en ce qui concerne l'application effective du décret n°2850.



Cette démarche, perçue comme une tentative de récupération et de dilution des acquis syndicaux, crée un climat de flou, d'incertitude et de méfiance, lourd de conséquences pour les enseignants et pour l'ensemble du système éducatif national. Elle remet en cause la crédibilité du dialogue social et fragilise la paix sociale.



Une configuration du CTPPSSE arbitraire et non inclusive

La PSSET et le COSET relèvent avec une inquiétude profonde que la configuration actuelle interministérielle qui a conduit les négociations ayant abouti au décret n°2850 du CTPPSSE, exclut délibérément les acteurs syndicaux et les membres de la commission négation du travail accompli et une tentative manifeste d'affaiblir la représentation syndicale du secteur de l'éducation.



La PSSET et le COSET rappellent avec force que l'article 8 de l'Arrêté n°11926/PR/PM/MFPCS/2025 du 18 décembre 2025 reconnaît clairement et explicitement aux syndicats du secteur de l'éducation, indépendants ou autonomes, le droit de désigner librement leurs représentants au sein du CTPPSSE.



Face à cette situation préoccupante, la PSSET et le COSET exigent du gouvernement, la clarification de situation du décret n°2850, suivie de sa mise en œuvre effective ; la révision de la composition du CTPPSSE afin d'y garantir une représentation légitime, suffisante et qualitative des syndicats du secteur de l’éducation ; l'arrêt de toute manœuvre susceptible d'aggraver les tensions sociales et de compromettre la paix durable.



Les syndicats du secteur de l'éducation réaffirment leur attachement au dialogue, mais un dialogue sincère, respectueux et fondé sur le respect des engagements pris. La PSSET et le COSET se réservent le droit de tirer toutes les conséquences syndicales appropriées si cette situation venait à perdurer.