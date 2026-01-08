Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Donald Trump défie le droit international : une déclaration qui fait polémique


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 9 Janvier 2026


Dans un entretien accordé au New York Times, Donald Trump a une nouvelle fois provoqué de vives réactions en déclarant : « Je n’ai pas besoin du droit international ». Cette phrase, lourde de sens, illustre la vision unilatérale que l’ancien président américain assume depuis plusieurs années dans sa conception des relations internationales.


Le président américain Donald Trump. © DR
Le président américain Donald Trump. © DR

Par cette déclaration, Donald Trump remet en cause le rôle des règles et des institutions internationales qui encadrent les rapports entre États. Le droit international, fondé sur des traités, des conventions et des principes communs, vise pourtant à garantir la paix, la stabilité et la coopération entre les nations. En s’en détachant ouvertement, Trump affirme privilégier les intérêts nationaux des États-Unis avant toute contrainte juridique extérieure.

Cette position suscite de nombreuses critiques, notamment de la part de diplomates, de juristes et de dirigeants étrangers, qui y voient une menace pour l’ordre mondial. Selon eux, le rejet du droit international risque d’encourager d’autres pays à agir de manière unilatérale, affaiblissant ainsi les mécanismes de régulation mondiale et augmentant les tensions internationales.

À l’inverse, les partisans de Donald Trump estiment que cette posture traduit une volonté de défendre la souveraineté américaine et de ne pas se soumettre à des règles jugées contraignantes ou inefficaces. Pour eux, le droit international limiterait la liberté d’action des grandes puissances face aux enjeux stratégiques et sécuritaires.

Cette déclaration intervient dans un contexte international déjà marqué par de nombreuses crises et conflits. Elle relance le débat sur l’avenir du multilatéralisme et sur la place du droit international dans un monde de plus en plus dominé par les rapports de force.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

Santé : Inauguration du Centre Médico-Social « Général Daouda Yaya Soumaïne » à Djarmaye

Santé : Inauguration du Centre Médico-Social « Général Daouda Yaya Soumaïne » à Djarmaye

Tchad : point de presse du PSSET et du COSET sur la composition du CTPPSSE Tchad : point de presse du PSSET et du COSET sur la composition du CTPPSSE 09/01/2026

Populaires

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré

08/01/2026

Niger : intégration de 11015 enseignants contractuels à la Fonction publique

08/01/2026

« Il y a 15 ans on était une puissance bancaire et financière en Afrique » (Emmanuel Macron)

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter