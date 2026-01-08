Tchad : la mission agricole chinoise remet des matériels agricoles à l’ITRAD

L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) a organisé, ce jeudi à N’Djamena, une cérémonie officielle de remise de matériels agricoles offerts par la mission d’assistance agricole chinoise au Tchad.



Cette initiative marque une nouvelle étape dans la coopération agricole sino-tchadienne, et vise à renforcer les capacités de production nationale ainsi que l’autosuffisance alimentaire du pays.



Prenant la parole à cette occasion, Mme Liang Mina, représentante du projet d’assistance agricole chinoise au Tchad, a indiqué que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Chine et le Tchad. Elle a rappelé que le projet est opérationnel depuis 2006, soit près de vingt ans d’engagement en faveur du développement agricole tchadien. Selon elle, depuis le lancement du projet, huit groupes d’experts chinois ont été déployés au Tchad.



La phase actuelle, la 8ᵉ, a débuté en mars 2024 et s’achèvera en 2027. Elle comprend notamment : l’introduction, l’expérimentation et la sélection de variétés de riz chinois à haut rendement ; la démonstration, la promotion et la formation technique sur les machines chinoises de culture du riz ; la démonstration et la formation à l’utilisation d’équipements agricoles importés de Chine ; le développement des terres agricoles ainsi que des infrastructures hydrauliques.



Mme Liang Mina a souligné que les équipes chinoises accompagnent constamment le Tchad dans le renforcement de ses capacités agricoles, et dans la quête de l’autosuffisance alimentaire, contribuant ainsi à consolider la coopération agricole sino-tchadienne. Elle a précisé que 14 experts chinois sont actuellement déployés dans deux bases de démonstration : Douguia, dans la province du Hadjar-Lamis, et Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est.



De son côté, le directeur général de ITRAD, Abdelkerim Altidjani Kaïboro a salué la réception de ces dons symboliques offerts par la mission agricole chinoise, présente au Tchad depuis 2006. Il a estimé que cette action ouvre une nouvelle ère de collaboration dans le domaine de la recherche agronomique. Par ailleurs, il a rappelé que la recherche constitue un levier essentiel du développement agricole au Tchad et que, sur instruction des plus hautes autorités, l’agriculture a été érigée en priorité nationale depuis 2006.



À cet effet, l’ITRAD entend renforcer sa collaboration technique avec les experts chinois afin d’étendre la coopération à d’autres domaines agricoles. Abdelkrim Altidjani Kaïboro a également indiqué que des semences de variétés améliorées de riz à haut rendement, pouvant atteindre jusqu’à dix tonnes par hectare, ont été réceptionnées.



Ces variétés seront expérimentées par l’ITRAD dans ses zones d’intervention, notamment à Kolobo, Bongor et au centre de Gassi, qui bénéficiera également de l’appui technique de la mission agricole chinoise. Cette coopération illustre une fois de plus l’engagement commun du Tchad et de la Chine à promouvoir une agriculture moderne, durable et performante, au bénéfice des populations tchadiennes.