Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Détresse en zone de guerre : Deux Camerounais engagés au front russe supplient Yaoundé de les rapatrier


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


L’appel au secours, relayé via les réseaux sociaux, fait froid dans le dos. Deux ressortissants camerounais, initialement engagés volontaires au sein des forces russes dans le conflit en Ukraine, se disent aujourd’hui « pris au piège ». Privés de leurs passeports et confrontés à l’horreur des combats, ils appellent le gouvernement camerounais à l'aide pour un rapatriement d'urgence.


Détresse en zone de guerre : Deux Camerounais engagés au front russe supplient Yaoundé de les rapatrier



 

C’est un témoignage qui met en lumière la face cachée de l’implication de combattants étrangers dans la guerre russo-ukrainienne. Partis avec l’espoir d’une vie meilleure ou attirés par des promesses contractuelles, ces deux compatriotes affirment être aujourd'hui dans l'impossibilité totale de quitter le territoire.




Des documents confisqués, un retour impossible


Le point le plus critique de leur récit concerne la perte de leur liberté de mouvement. Selon leurs déclarations, leurs passeports auraient été confisqués dès leur incorporation, une pratique souvent rapportée dans les zones de conflit pour prévenir les déserteurs.



Sans documents de voyage originaux et bloqués dans des zones sous haute tension militaire, ils se retrouvent dans un vide juridique et administratif, incapables de franchir les frontières ou de se rendre dans une représentation diplomatique.




Le dilemme de l'État camerounais


Cet appel à l'aide place le gouvernement camerounais, et plus particulièrement le Ministère des Relations Extérieures (MINREX), face à un défi complexe :
 

  • Le volet consulaire : La protection des citoyens à l'étranger est une mission régalienne. L'État peut délivrer des laissez-passer, mais l'accès physique aux ressortissants en zone de guerre reste tributaire de la coopération des autorités russes.
     

  • Le volet juridique : Le droit camerounais, comme celui de nombreux pays, encadre strictement le mercenariat. S'engager dans une armée étrangère sans l'aval des autorités nationales peut compliquer la nature de l'assistance diplomatique fournie.
     

  • La sécurité des expatriés : Ce cas souligne l'urgence de sensibiliser la jeunesse camerounaise sur les risques réels des recrutements internationaux en temps de crise.




Vers une réponse diplomatique ?


Pour les observateurs, une issue favorable dépendra de la capacité de Yaoundé à négocier avec Moscou la libération et le transfert de ces citoyens. Au-delà du cas de ces deux hommes, c'est toute la problématique de la sécurité des Camerounais dans les « zones rouges » qui est posée.

 

« L'État doit réagir promptement pour garantir le droit de retour de ses fils, tout en envoyant un signal fort pour éviter que d'autres ne tombent dans ce même engrenage », commente un analyste en relations internationales.



 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

Tchad : point de presse du PSSET et du COSET sur la composition du CTPPSSE

Tchad : point de presse du PSSET et du COSET sur la composition du CTPPSSE

Abéché : 50 agents de santé en formation pour transformer la qualité des soins infirmiers Abéché : 50 agents de santé en formation pour transformer la qualité des soins infirmiers 09/01/2026

Populaires

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré

08/01/2026

Niger : intégration de 11015 enseignants contractuels à la Fonction publique

08/01/2026

« Il y a 15 ans on était une puissance bancaire et financière en Afrique » (Emmanuel Macron)

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter