Niger : intégration de 11015 enseignants contractuels à la Fonction publique

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi du Niger annonce l’intégration de 11 015 enseignants contractuels à la Fonction Publique pour l’année 2026.



Cette décision, prise après des négociations interministérielles et des rapports de sous-comités sur les salaires et recrutements, vise à renforcer le système éducatif national. Les enseignants seront affectés à plusieurs ministères, dont l’Éducation nationale, la Formation technique et professionnelle, la Jeunesse et les Sports, ainsi que la Culture.



Le gouvernement souligne que cette mesure vise à garantir la qualité de l’enseignement et à soutenir les enseignants et les élèves, dans le cadre d’une vision de développement durable pour le Niger.