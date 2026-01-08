Paul Biya alerte sur les risques d’un affaiblissement du droit international

Lors d’un discours prononcé devant le corps diplomatique, le président camerounais Paul Biya a exprimé de profondes inquiétudes face à l’évolution préoccupante du système international.



Il a estimé que le monde se dirige vers une période d’instabilité majeure si le recul du droit international continue de s’accentuer. Selon lui, le non-respect des règles, des traités et des principes fondamentaux qui encadrent les relations entre États affaiblit gravement les mécanismes de paix et de sécurité collective.



Paul Biya a souligné que cette remise en cause progressive du droit international favorise les rapports de force au détriment du dialogue et de la coopération, augmentant ainsi les risques de conflits armés et de crises diplomatiques. Il a également averti qu’un tel déséquilibre pourrait conduire à une désintégration de l’ordre mondial, avec des conséquences lourdes pour les pays les plus vulnérables.



Face à cette situation, le chef de l’État camerounais a appelé la communauté internationale à un sursaut collectif, plaidant pour un retour au respect strict du droit international, au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les institutions internationales et de privilégier le dialogue entre les nations afin de préserver la stabilité, la paix et l’équilibre du monde.

