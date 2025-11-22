Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la fraude, une équipe de contrôle mixte du Groupement Actif des Douanes de l'Adamaoua a procédé à la saisie de deux véhicules de contrebande, ce mardi à Ngaoundéré.


L'opération a été menée avec succès grâce à l'utilisation de l'application COSMOS (Contrôle des Opérations et Suivi de la Marchandise et des Stocks), l'outil numérique de référence de l'administration douanière.

Utilisation de l’Outil Numérique

 

Les vérifications effectuées via le système COSMOS ont révélé une anomalie majeure : les numéros de châssis des deux véhicules appréhendés ne figuraient pas dans la base de données officielle de l’application. Cette absence de traçabilité est un indicateur formel de leur statut illégal.

 

Cette saisie confirme l'efficacité du système COSMOS comme instrument indispensable au renforcement des contrôles et à la sécurisation des transactions douanières.

 

Conformément à la réglementation en vigueur, la procédure contentieuse relative à cette saisie est actuellement en cours.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


