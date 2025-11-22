Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

Utilisation de l’Outil Numérique

Les vérifications effectuées via le système COSMOS ont révélé une anomalie majeure : les numéros de châssis des deux véhicules appréhendés ne figuraient pas dans la base de données officielle de l’application. Cette absence de traçabilité est un indicateur formel de leur statut illégal.







Cette saisie confirme l'efficacité du système COSMOS comme instrument indispensable au renforcement des contrôles et à la sécurisation des transactions douanières.







Conformément à la réglementation en vigueur, la procédure contentieuse relative à cette saisie est actuellement en cours.

