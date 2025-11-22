Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Sila : Le HCR remporte la 1ère édition du Championnat Maracana des Humanitaires pour la Cohésion Sociale


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 24 Novembre 2025


L’équipe du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a remporté la finale de la première édition du Championnat Maracana des Humanitaires, qui s’est tenue ce dimanche à Goz-Beïda, chef-lieu de la province de Sila. Ce tournoi sportif majeur était placé sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale.


L'événement a réuni 12 équipes représentant diverses organisations humanitaires nationales et internationales opérant dans la province. Bien plus qu'une simple compétition, ce tournoi de Maracana a été conçu comme un véritable vecteur de valeurs et un outil de renforcement des liens entre les acteurs humanitaires.

 

Après une série de confrontations amicales mais disputées, la grande finale a opposé l'équipe d'Action Contre la Faim (ACF) à celle du HCR. Au terme d'un match palpitant, c'est finalement l'équipe du HCR qui a remporté le trophée.

 

 

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont :

  • M. Ali M'bodou Djibrine, Secrétaire Général de la Province ;

  • Le Sous-préfet de Goz-Beïda rural ;

  • De nombreux responsables d'ONG.



Dans son allocution de clôture, le Secrétaire Général de la Province, M. Ali M'bodou Djibrine, a tenu à saluer cette initiative louable. Il a chaleureusement remercié le comité d'organisation pour ce « geste remarquable » qui renforce les liens entre les acteurs humanitaires et la population locale.



