Tchad - Université de N'Djamena : Conférence sur l'impact économique des mathématiques, carrières et opportunités

L'événement s'est tenu dans l'amphithéâtre Mahamat Abou Monyar Al-Kadaffi, au Campus de Farcha, en marge d'une série de soutenances de thèses de Doctorat, organisée du 17 au 22 novembre par l'Université de N'Djamena, dont il assure la présidence du jury. L'événement a rassemblé un nombre important d'élèves et d'étudiants.







Les Mathématiques, une Présence Invisible et Cruciale

D'entrée de jeu, le Pr. Mary Teuw Niane a souligné que, sans être toujours visibles, les mathématiques sont omniprésentes dans la vie quotidienne. Elles sont intégrées dans divers instruments et secteurs d'activité, notamment :



La prédiction d'événements rares et extrêmes ;

La conception de la téléphonie mobile ;

La sécurisation des communications orales, écrites et vidéo ;

Le développement des applications et la conception des drones.





Impact Économique et Modélisation

Mettant en avant le lien indissociable entre les mathématiques et leur impact économique, le Pr. Mary Teuw Niane a précisé que la discipline permet de représenter les variations, d'optimiser les choix et de modéliser les phénomènes aléatoires qui sont capitaux dans les domaines des finances et des marchés boursiers.







Il a rappelé que c'est grâce aux mathématiques que les économistes disposent de méthodologies fondamentales telles que :



La méthode du simplexe de Lev Kantorovitch pour la programmation linéaire ;

La méthode de la programmation dynamique de Bellman.





Orientation et Futur des Mathématiques

S'adressant aux élèves et aux étudiants, le Pr. Mary Teuw Niane a déclaré que les mathématiques portent les préoccupations de l'ère humaine, d'hier et davantage aujourd'hui. Il les a définies non comme des "cavaliers solitaires", mais comme des outils puissants qui opèrent en interaction avec les différentes disciplines et technologies pour apporter des solutions concrètes. Cette interaction permet de produire de nouvelles mathématiques qui viennent enrichir les connaissances existantes.







Parcours et Distinctions du Conférencier

Il convient de rappeler que le Pr. Mary Teuw Niane a été Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal de 2012 à 2019, période durant laquelle il a mené des réformes structurelles majeures.







Il a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, parmi lesquelles :

