Tchad : le ministère du Pétrole met en garde contre de fausses pages au nom de la ministre

Le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie a publié un communiqué de presse mettant en garde l’opinion nationale et internationale contre des actes d’usurpation d’identité visant la ministre du département, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye.



Selon le communiqué, des individus malveillants utilisent frauduleusement le nom, l’image et la fonction de la ministre afin de tromper et d’escroquer des citoyens, notamment à travers la création de faux profils sur les réseaux sociaux.



Le ministère précise que la ministre ne possède aucun compte personnel sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram ou WhatsApp public. Il souligne que toute communication officielle de la ministre ou du département s’effectue uniquement par les canaux institutionnels du ministère.



Par ailleurs, le ministère insiste sur le fait qu’aucune demande de fonds, de faveur ou d’informations confidentielles ne peut en aucun cas être formulée par la ministre à travers des plateformes non officielles.



Face à cette situation, les autorités appellent la population à faire preuve de la plus grande vigilance, à signaler tout profil suspect, et à ne pas répondre aux sollicitations financières ou personnelles prétendument attribuées à la ministre. Le communiqué indique enfin que des actions judiciaires ont été engagées afin d’identifier et de poursuivre les auteurs de ces pratiques frauduleuses, dans le but de protéger les citoyens et l’image des institutions de la République.