Tchad : partenariat ANADER–P2-P2RS, poursuite des activités avec une visite d’échange à Mao

Dans le cadre du partenariat ANADER–P2-P2RS, les activités se poursuivent avec une visite d’échange organisée le 6 janvier 2026 à Mao, au profit des producteurs. Cette visite a rassemblé des producteurs issus des 15 villages cibles du projet.



L’activité a été animée par Kouladoum Hanniel, chef du service Formation et Vulgarisation de l’antenne ANADER de Mao, assisté des chefs de zone ANADER des communes de Mao, Mondo et N’Tiona. L’ouverture a été marquée par les interventions du chef du service Formation et Vulgarisation, du chef du service Suivi-Évaluation, ainsi que du chef de secteur ANADER du Kanem.



Tous ont souligné l’importance des visites d’échange entre producteurs agricoles, en insistant sur leur rôle crucial dans : le partage direct de connaissances et de bonnes pratiques en agroécologie, production de semences de qualité, lutte contre les ennemis des cultures, gestion et commercialisation, la promotion de l’innovation à travers l’observation concrète, le renforcement du capital social des organisations de producteurs (OP), l'ouverture d’esprit des agriculteurs et la transformation de leurs pratiques pour une meilleure productivité et résilience, l’inspiration de futurs projets et actions collectives.