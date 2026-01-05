Tchad : à Abéché, un enfant d’environ 14 ans décède après une chute dans un puits

Un enfant âgé d’environ 14 ans a trouvé la mort lundi dernier, aux environs de 13 heures, après être tombé dans un puits au quartier Djinéné Trouk, situé dans le 2ᵉ arrondissement de la ville d’Abéché. Informé de l’incident, le service de la voirie urbaine, conduit par son chef Saddam Ahmat Idriss, s’est immédiatement rendu sur les lieux afin de constater les faits, et suivre l’évolution de la situation.



Selon les informations recueillies sur place, le puits dans lequel l’enfant est tombé est très profond. Malgré les efforts déployés pour le retirer, l’enfant a été repêché sans vie.



D’après des témoignages, la victime se serait rendue sur les lieux pour cueillir des fruits. En jetant des cailloux afin de faire tomber des fruits d’un arbre situé à proximité du puits, l’enfant aurait perdu l’équilibre avant de chuter accidentellement dans l’ouvrage.



Ce drame relance la question de la sécurisation des puits et ouvrages dangereux dans les quartiers, afin de prévenir de tels accidents, notamment chez les enfants.