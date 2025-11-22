Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Dillah Accelle, de Top Model National à African Next Super Model 2025 – Une Victoire Historique pour l'Afrique Centrale


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 23 Novembre 2025


La scène de la mode africaine est marquée par une réussite exceptionnelle : la Tchadienne Dillah Accelle, lauréate du titre de Top Model Tchad 2024, a remporté le prestigieux concours African Next Super Model 2025, qui s'est tenu à Nairobi. Cette victoire éclatante est le fruit de son engagement, de sa discipline exemplaire et d'une détermination qui force l’admiration.


Tchad : Dillah Accelle, de Top Model National à African Next Super Model 2025 – Une Victoire Historique pour l'Afrique Centrale


 

Dillah Accelle devient la première candidate d’Afrique centrale à atteindre ce niveau de consécration, incarnant ainsi une nouvelle génération de talents tchadiens prêts à s’imposer sur les plus grandes scènes du continent et au-delà.

 

Son parcours est le reflet d'une volonté inébranlable. Du podium national où elle a conquis son premier titre jusqu'aux projecteurs de la capitale kenyane, elle a relevé chaque défi avec courage et professionnalisme.

 

 

À Nairobi, son charisme, sa prestance naturelle et la force de son identité ont unanimement séduit le jury. Cependant, au-delà de la beauté et de l’élégance, ce sont son engagement personnel, son professionnalisme rigoureux et sa résilience qui ont été déterminants.

 

Jour après jour, Dillah Accelle a travaillé sans relâche pour représenter dignement son pays, prouvant qu'avec de la rigueur et du talent, les sommets sont accessibles.

 

 

Cette consécration est une victoire majeure non seulement pour la jeune femme, mais pour toute la jeunesse tchadienne. Elle voit en Dillah Accelle un modèle de réussite, d’audace et de persévérance.

 

Ce triomphe ouvre une nouvelle page pour l'industrie de la mode au Tchad, confirmant que le pays dispose de talents capables de briller au-delà de ses frontières. En devenant African Next Super Model 2025, Dillah Accelle inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la mode africaine, démontrant que les rêves les plus ambitieux peuvent devenir réalité grâce au travail et à une passion sincère.

 

Son parcours fulgurant et exemplaire laisse présager une carrière internationale prometteuse. Une étoile est née… et elle porte fièrement les couleurs de la République du Tchad.



